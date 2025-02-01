Die „Kleine Starke Kinder Kiste“ – Prävention gegen sexualisierte Gewalt beginnt schon in der Krippe

Mit der „Kleine Starke Kinder Kiste“ beginnt Kinderschutz schon in der Krippe.

Im Rahmen der gemeinsamen Bemühungen zur Stärkung frühkindlicher Präventionsarbeit haben sich die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, das PETZE-Institut für Gewaltprävention und die World Childhood Foundation Deutschland zusammengeschlossen, um eine spezifisch auf Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren zugeschnittene, das „Echte-Schätze“-Programm ergänzende Version der erfolgreichen „Starken Kinder Kiste“ zu entwickeln: die Kleine Starke Kinder Kiste.

Mit dieser neuen Version soll das Bewusstsein für Kinderschutz und Selbstbestimmung bereits in der frühen Kindheit gestärkt werden. Die bundesweit etablierte Infrastruktur von Hänsel+Gretel und dem Petze Institut – erprobt durch die erfolgreiche Verbreitung der „Starken Kinder Kiste“ in über 2.100 Kitas – bietet eine solide Grundlage für die Einführung der „Kleinen Starken Kinder Kiste“.

Die World Childhood Foundation Deutschland wird im Rahmen des Masterplans Kinderschutz Baden-Württemberg vom Sozialministerium Baden-Württemberg gefördert und setzt ein Präventionsprojekt zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren um. In diesem Zusammenhang hat sie die Entwicklung und Umsetzung der „Kleinen Starken Kinder Kiste“ initial unterstützt und ermöglicht. Die Deutsche Kinderschutzstiftung hat weitere Gelder zur Verfügung gestellt.

Zum Projektstart am 21. November wurde die „Kleine Starke Kinder Kiste“ in der Kita „Die Weltendecker“ vorgestellt – einer Einrichtung, die bereits erfolgreich mit der großen „Starke Kinder Kiste“ für 4- bis 6-Jährige arbeitet und in der Pilotphase die neue Kiste mit den Krippenkindern getestet hat.

Die drei Partnerorganisationen – die World Childhood Foundation Deutschland, die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel und das PETZE-Institut für Gewaltprävention – werden nun gemeinsam dafür sorgen, dass die „Kleine Starke Kinder Kiste“ deutschlandweit verbreitet wird, damit Kinderschutz noch früher beginnen kann.

Zum Auftakt stehen die ersten 50 Kisten engagierten Kitas mit Krippengruppen kostenfrei zur Verfügung. Hänsel+Gretel wird alle bereits am „Starke Kinder Kiste“-Projekt beteiligten Kitas informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel

Herr Jerome Braun

Friedrich-Eberle-Str. 4d

76227 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721-66985659

web ..: https://haensel-gretel.de/

email : info@haensel-gretel.de

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel schützt und stärkt Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt. Damit Kinder nicht verloren gehen, setzt sich die Stiftung seit 1997 mit mehr als 500 Projekten für die Sicherheit, den Schutz und die Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche ein. Hänsel+Gretel trägt zur Verbesserung ihrer Lebenswelt bei und erreicht jedes Jahr mehrere zehntausend Kinder, Jugendliche, deren Eltern, zahlreiche Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und pädagogische Fachkräfte.

Pressekontakt:

Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel

Herr Jerome Braun

Friedrich-Eberle-Str. 4d

76227 Karlsruhe

fon ..: 0721 66985659

email : info@haensel-gretel.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Therapiezentrum Melias: Ergotherapie und Logopädie nach Schlaganfall Fairchild Gold tritt Critical Minerals Forum bei