Die kompetente Hausverwaltung in Essen

Eine zuverlässige und individuelle Hausverwaltung in Essen, die allen Anforderungen gerecht wird – Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH bietet einen umfassenden Immobilienservice.

Die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Essen bietet einen ganzheitlichen Immobilienservice für Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Als erfahrenes Familienunternehmen sind sie seit 1990 im Immobilienmarkt tätig und haben sich auf Verwaltungs- und Facility-Management-Tätigkeiten spezialisiert. Ihr Ziel ist es, Kundinnen und Kunden individuelle Lösungen anzubieten und so für einen reibungslosen Betrieb ihrer Immobilien zu sorgen.

Professionelle Immobilienverwaltung

Die Verwaltung von Immobilien kann sehr zeitaufwändig und schwierig sein. Es gibt viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind, wie Rechnungsstellung, Buchhaltung, Reparaturen, Wartung und Betrieb. Die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH bietet hierbei ihren professionellen Service an, um Ihre Immobilien bestmöglich zu verwalten und zu betreuen. Das Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kundinnen und Kunden die bestmögliche Betreuung und Beratung in allen Bereichen des Immobilienmanagements zu bieten.

Die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH ist spezialisiert auf die Verwaltung von unterschiedlichen Arten von Immobilien, von Mehrfamilienhäusern bis hin zu eigentumsrechtlichen Wohnungen und Gewerbeimmobilien in ganz Deutschland. Transparenz ist für das Unternehmen hierbei das A und O, wobei sie ihre Kunden proaktiv über Aktivitäten und Veränderungen auf dem Laufenden halten, damit diese sich entspannt zurücklehnen können. Dabei behandeln sie jede Immobilie wie ihre eigene und garantieren, dass ihre Kundinnen und Kunden jederzeit die volle Kontrolle haben. Die Leistungen können dabei jederzeit flexibel angepasst werden und die fachkundigen Mitarbeitenden stehen bei allen Fragen zur Immobilienverwaltung zur Verfügung.

Maklerservice auf höchstem Niveau

Als weitere Leistung bietet die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH einen Maklerservice an, der sich auf Vermietung und Verkauf von Immobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen erstellt ein individuelles Exposé, bucht Online-Anzeigen auf den wichtigsten Immobilienportalen, führt Besichtigungen durch und wählt passende Mieterinnen und Mieter oder Käuferinnen und Käufer aus. Darüber hinaus ist es möglich, den Homestaging-Service des Unternehmens zu nutzen, um Ihre Immobilie besonders zu präsentieren und Interessenten einen wohnlichen Eindruck zu vermitteln.

Das Rundum-Facility-Management in Essen

Ein weiterer wichtiger Service von Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH ist das Facility-Management. Hierbei legen sie Wert auf die reibungslose Funktion sämtlicher Anlagen sowie den tadellosen Gesamteindruck und die Betreuung der Immobilie, damit diese immer im besten Zustand ist. Das umfassende Leistungspaket enthält Hausmeisterdienste, technische Anlagenüberwachung, Grünanlagenpflege, Winterdienste, Mülltonnenbereitstellung, Kleinreparaturen und weitere individuelle und flexible Leistungen.

Fazit: Der Allround-Immobilienprofi

Die Oehler Immobilien- und Hausverwaltung GmbH bietet Kundinnen und Kunden einen umfassenden Immobilien­service in Essen und in ganz Deutschland mit einer besonderen Betonung auf Verwaltungs- und Facility-Management-Tätigkeiten. Mit ihrem erfahrenen Team bieten sie eine individuelle Betreuung an, die auf die spezifischen Anforderungen ihrer Kundinnen und Kunden zugeschnitten ist. Das Unternehmen ist für maximalen Kundenservice 24 Stunden am Tag unter der 0201 531296 erreichbar. Die Hauptniederlassung ist Reibenkamp 1, 45279 Essen.

