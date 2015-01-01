  • Die Kraft der Natur nutzen: Selbstheilung im Fokus moderner Naturheilkunde

    Prakriti Shakti, eine Retreat in Kerala, Indien, setzt auf die Kraft der Naturheilkunde, um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu (re-)aktivieren.

    BildIndividuelle Therapieansätze und Prävention bei Prakriti Shakti in Kerala, Indien

    Immer mehr Menschen hinterfragen klassische Behandlungsmethoden und suchen nach Wegen, ihre Gesundheit nachhaltig und ganzheitlich zu stärken. Naturheilkunde rückt dabei zunehmend in den Fokus – nicht als Gegenentwurf zur Schulmedizin, sondern als ergänzender Ansatz, der den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet und die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert.

    Im Zentrum naturheilkundlicher Konzepte steht ein grundlegendes Prinzip: Der menschliche Körper verfügt über die Fähigkeit zur Selbstregulation – wenn er die richtigen Impulse und Rahmenbedingungen erhält. Ziel ist es daher, nicht nur Symptome zu behandeln, sondern die Ursachen von Beschwerden zu erkennen und langfristig zu adressieren.

    Naturheilkundliche Methoden wie individuell abgestimmte Ernährung, Hydrotherapie, gezielte Bewegung, Achtsamkeit sowie pflanzenbasierte Anwendungen unterstützen diesen Prozess. Sie fördern das innere Gleichgewicht und stärken die physische wie mentale Widerstandskraft. Der Mensch wird dabei stets ganzheitlich betrachtet – körperlich, mental und emotional.

    Ein Beispiel für diesen integrativen Ansatz ist Prakriti Shakti, das zur renommierten CGH Earth Wellness Gruppe gehört. Die Klinik im Süden Indiens verbindet traditionelle naturheilkundliche Verfahren mit modernen Erkenntnissen und schafft einen Raum, in dem Regeneration und Prävention gleichermaßen im Mittelpunkt stehen.

    Chefarzt Dr. Cijith Sreedhar erläutert: „Wie Ärzte, die in einem westlich geprägten System ausgebildet wurden, verfolgen auch wir das Ziel, gesundheitliche Beschwerden zu behandeln und im Idealfall vollständig zu heilen. Der Unterschied liegt in der Methodik: Wir arbeiten ohne chemisch hergestellte Medikamente und setzen stattdessen auf natürliche Reize, die den Körper dabei unterstützen, sich selbst zu regulieren.“

    Zum Einsatz kommen unter anderem Yoga, Meditation, therapeutische Anwendungen, gezieltes Fasten sowie individuell abgestimmte Ernährungsprogramme. Dabei geht es nicht um Verzicht, sondern um ein besseres Verständnis für die eigenen Bedürfnisse. „Yoga ist auch ohne spirituellen Rahmen weit mehr als Bewegung, Fasten bedeutet nicht Hungern, sondern bewusste Reduktion, und Meditation ist eine Form der Konzentration auf sich selbst“, so Dr. Sreedhar. „All diese Elemente werden bei uns individuell auf jeden einzelnen Gast abgestimmt.“

    Naturheilkunde versteht sich dabei nicht als Ersatz, sondern als sinnvolle Ergänzung zur konventionellen Medizin – mit dem Ziel, die Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit zu stärken und langfristig mehr Balance zu schaffen.

    Eingebettet in die üppige Natur Keralas, fernab urbaner Hektik, bietet Prakriti Shakti ideale Voraussetzungen für diesen Prozess.

    Hier wandelt man als Gast und Patient zwischen Wolken, frischem Wind und dem satten Grün Keralas, einem Umfeld, das Regeneration auf allen Ebenen unterstützt.

    Die wachsende Nachfrage zeigt: Immer mehr Menschen vertrauen auf die Kraft der Natur und die Fähigkeit ihres Körpers, ins Gleichgewicht zurückzufinden. Einrichtungen wie Prakriti Shakti leisten dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie Wege aufzeigen, wie Gesundheit nachhaltig und auf natürliche Weise gefördert werden kann.

    Weitere Informationen zu Prakriti Shakti unter www.prakritishakti.com

    Weitere Informationen zu CGH Earth Wellness unter: www.cghearthwellness.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Tourism Unlimited eP
    Frau Judith Hoppe
    Schmid-Wildy-Weg 46
    81739 München
    Deutschland

    fon ..: 08967378619
    web ..: https://www.tourismusmeldungen.de
    email : contact@tourism-unlimited.com

    CGH Earth Wellness ist Teil der renommierten indischen CGH Earth Group und steht seit Jahrzehnten für nachhaltige Hotellerie und verantwortungsbewussten Tourismus. Mit dem Fokus auf ganzheitliche Heilmethoden und bewusste Lebensführung setzt die Medizin- und Wellness-Sparte der Gruppe neue Maßstäbe im Bereich Medical & Wellness Travel.

    Prakriti Shakti steht für ganzheitliche Heilung im Einklang mit der Natur. Im Mittelpunkt stehen Ursachenforschung und präventive Ansätze, bei denen Elemente der Natur mit Yoga, Meditation und moderner Naturheilkunde kombiniert werden, um das Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele wiederherzustellen. Die Lage auf einem Hügel in Panchalimedu, Kerala, bietet eine unberührte Umgebung fernab vom Alltagstrubel.

    Pressekontakt:

    CGH Earth Wellness
    Herr Shilendran M
    KPK Menon Road sn
    682003 Cochi, Kerala

    fon ..: 08967378619
    email : cgh@tourism-unlimited.com


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