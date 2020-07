Saubere Luft & Gesunder Schlaf mit der Kraft der Natur: Die Zirbenluft Bio-Aktiv-Box.

Die Zirbenluft Bio-Aktiv-Box ist ein biologischer Luftreiniger, der auf Basis von Zeolith-Gestein Schadstoffe aus der Athmosphäre bindet und im Austausch dazu die Luft mit Meeresmineralien anreichert.

Gesunder Schlaf

Während wir schlafen regeneriert sich unser Körper. Mit seinen Selbstheilungskräften versucht er Krankheiten zu heilen und neu Erlerntes wird verarbeitet und gefestigt. Gesunder Schlaf kann Stress verarbeiten und ist die Grundlage für einen Tag voller Energie. Neben einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung ist gesunder, erholsamer Schlaf der Schlüssel zu einem körperlich und geistig gesunden Leben.

Das Zirbenholz, aus dem die Box gefertigt wird, hat eine positive Wirkung auf die Erholungsfähigkeit des belasteten, menschlichen Körpers. Zirbenholz wirkt antibakteriell & hält Schädlinge fern. Die Zirbe stammt aus der Familie der Kieferngewächse und wächst in einer Höhe zwischen 1800 bis 2600 Metern. Ihr Nutzwert für uns reicht von sakraler Holzschnitzerei bis hin zur Lebensmittelherstellung. Das Zirbenholz ist sehr harzig und von stark-aromatischem Duft.

Saubere Luft

Zeolith ist ein hoch komplexes Mineral vulkanischen Ursprungs. Seine speziellen Eigenschaften der Anwendung entfaltet es über Kristallgitterstrukturen, die mit Mineralien und Spurenelemente besetzt sind und die Eigenschaft zum Ionenaustausch besitzen.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Zeolith in der Lage ist, radioaktive und überschüssige Stoffe, sowie Feinstaub und Luftschadstoffe zu binden. Heißt: Diese aus unserer Atemluft auszufiltern. Schadstoffe der Luft werden somit durch Ionenaustausch in den Kristallgittern des Zeoliths gebunden, während das Meersalz aus den Kristallgittern wiederum in die Luft zurück getauscht wird.

Zeolith reinigt die Luft von Feinstaub und Luftschadstoffe wie z.B.

NOx Stickstoffoxide,

H2S Schwefelwasserstoff,

CO2 Kohlenstoffdioxid,

SO2 Schwefeldioxid,

NH3 Ammoniak,

CH2O Formaldehyd

und radioaktive, ionisierende Strahlung wie z. B. Cs+ (Caesium) und Sr++ (Strontium).

Kolloidales Silizium

Eines der bedeutendsten Mineralien, welches das Natur-Klinoptilolith-Zeolith in unserer Bio-Aktiv-Box durch Ionentausch an die Luft abgibt, ist kolloidales Silizium. Silizium ist das älteste Heil- und kosmetische Mittel der Menschheit und das Grundelement des Lebens: Ohne Silizium ist kein Lebensprozess, kein Wachstum, keine Bioelektrizität möglich.

Kolloidales Silizium wirkt:

o Taktgebend für biologische Rhythmen

o Leistungssteigernd (körperlich und geistig)

o Hemmend auf den biologischen Alterungsprozess

o Stärkend auf das Immunsystem

o Entzündungshemmend

o Wunden heilend

o Detoxifizierend

o Hautverschönend

o Regenerierend auf Zellen und Mitochondrien

o Stärkend auf die Struktur des Bindegewebes

o Festigend auf die Elastizität der Blutgefäße – schützt gegen Arteriosklerose

Die Zirbenluft Bio-Aktiv-Box: Biologische Luftreinigung & Meersalz Raumklima.

www.zirbenluft.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JoJo Store

Herr Christian Jockel

An der Mooseburg 11

35460 Staufenberg

Deutschland

fon ..: 0 15 15 60 70 100

fax ..: 06404 940023

web ..: http://www.zirbenluft.de

email : christian.jockel@jojo.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

JoJo Store

Herr Christian Jockel

An der Mooseburg 11

35460 Staufenberg

fon ..: 0 15 15 60 70 100

web ..: http://www.zirbenluft.de

email : christian.jockel@jojo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Miss Lashes – Lifestyle und Beauty Secret Problem Solving & Troubleshooting – www.themr.black