Miss Lashes – Lifestyle und Beauty

Als Vorreiter im Bereich der Wimpernverlängerung haben wir uns als Ziel gesetzt, jedem mehr Schönheit, Eleganz und Ausdrucksstärke zu verschaffen.

Miss Lashes ist ein aufstrebendes Lifestyle- und Beauty Label, welches die verschiedensten Makeup-Produkte rund ums Auge mit dem Anspruch Made in Deutschland entwickelt, vermarktet und dann auf der eigenen Internetseite vertreibt.

Alle Artikel der Produktpalette und Dienstleistungen unterliegen unserem eigenen Anspruch, Informationen qualifiziert zu überliefern, die Bedürfnisse unserer Kundschaft ausnahmslos zufriedenzustellen und weltweit ein einzigartiges Niveau zu etablieren, neue Trends hervorzubringen und neue Standards zu setzen.

Außerdem zeigt Miss Lashes Schönheit und Schönheitspotentiale nicht einfach nur auf, sondern fördert diese aktiv mit hochwertigen Produkten und einem immer fortschrittlich angepassten Schulungs- und Produktangebot. Qualität, Individualität und Innovation sind letztlich die führenden Kräfte in allen Entwicklungen.

Das Miss Lashes Team arbeitet jeden Tag daran Dienstleitungen und Produkte für die erfahrene Wimpernverlängerung, aber auch Augenbrauen und Naturwimpern zu optimieren und das Produktangebot an die Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen.

Die Erfolgsgrundlage des wegweisenden Beautylabels Miss Lashes ist ein starkes globales Netzwerk an Professionals, Länder-Repräsentanzen, Makeup-Studios und Trainern.

Weiter spannende Informationen und Angebote rund um unsere Produkte und Dienstleistungen sind auf unserer Website zu finden unter www.miss-lashes.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miss Lashes

Frau Irina Yalcin

Panoramastr. 64

72160 Horb am Neckar

Deutschland

fon ..: 07451 918310

web ..: https://www.miss-lashes.de/

email : info@miss-lashes.de

Pressekontakt:

Miss Lashes

Frau Irina Yalcin

Panoramastr. 64

72160 Horb am Neckar

fon ..: 07451 918310

web ..: https://www.miss-lashes.de/

email : info@miss-lashes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zertifizierter CEO