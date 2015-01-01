Die Lage als entscheidender Wertfaktor beim Immobilienverkauf

Jurende Immobilien erläutert den Einfluss der Standortqualität auf Immobilienwerte

Bei der Bewertung von Immobilien gilt die Lage als wichtigster Wertfaktor – eine Tatsache, die im Immobiliengeschäft seit jeher Bestand hat. Die Jurende Immobilien GmbH aus Mühlacker verfügt über fundierte Kenntnisse der regionalen Märkte im Enzkreis und weiß genau, welche Standortfaktoren den Wert einer Immobilie maßgeblich beeinflussen. Das Unternehmen nutzt diese Expertise, um präzise Bewertungen zu erstellen und Eigentümern realistische Markteinschätzungen zu liefern.

„Die Lage einer Immobilie lässt sich nicht verändern – deshalb ist sie der stabilste und wichtigste Wertfaktor“, erklärt Geschäftsführer Carsten Jurende. „Während sich Häuser renovieren und modernisieren lassen, bleibt der Standort konstant. Unsere detaillierte Kenntnis der lokalen Märkte ermöglicht es uns, den Einfluss der Lage präzise zu bewerten.“

Die Standortqualität setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zu Schulen spielen eine wesentliche Rolle. Auch das Wohnumfeld, die Nachbarschaft und die allgemeine Entwicklung der Gemeinde fließen in die Bewertung ein. Diese Faktoren können den Wert einer Immobilie erheblich steigern oder mindern.

Im Enzkreis zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden und sogar zwischen verschiedenen Lagen innerhalb einer Ortschaft. Eine ruhige Wohnstraße in bevorzugter Lage erzielt andere Preise als eine Immobilie an einer Hauptverkehrsstraße. Die Immobilienexperten der Jurende Immobilien GmbH kennen diese feinen Unterschiede und berücksichtigen sie bei jeder Bewertung.

Besonders wichtig ist die Lageanalyse für Eigentümer, die den Marktwert ihrer Immobilie realistisch einschätzen möchten. Eine professionelle Bewertung berücksichtigt nicht nur die Bausubstanz und Ausstattung, sondern analysiert systematisch alle standortbezogenen Faktoren. Diese umfassende Betrachtung bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Vermarktung.

Die langjährige Erfahrung in der Region ermöglicht es dem Unternehmen, Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen und in die Bewertung einfließen zu lassen. Durch die intensive Beschäftigung mit den lokalen Gegebenheiten können die Immobilienexperten fundierte Einschätzungen abgeben, die Eigentümern Orientierung und Sicherheit bei ihren Entscheidungen geben.

Weitere Informationen zu Immobilienbewertungen und zu den Leistungen der Jurende Immobilien GmbH wie Immobilienmakler Niefern-Öschelbronn, Immobilienmakler Pforzheim sowie Immobilienmakler Wimsheim erhalten Interessierte auf der Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jurende Immobilien GmbH

Herr Carsten Christopher Jurende

Herrenwaag 36

75417 Mühlacker

Deutschland

fon ..: 07041 80 89 710

fax ..: /

web ..: https://www.jurende-immobilien.de/

email : info@jurende-immobilien.de

Die 2022 gegründete Jurende Immobilien GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Carsten Jurende, hat ihren Sitz in Mühlacker. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern im Enzkreis, Pforzheim und der umliegenden Region spezialisiert.

Transparenz, Engagement und ein hoher Qualitätsanspruch zeichnen die Arbeitsweise der Jurende Immobilien GmbH aus. Dank eines starken Partner-Netzwerks und innovativer Lösungen sind die Immobilienmakler des Unternehmens vertrauensvolle Ansprechpartner für den Verkauf und Kauf von Immobilien in der Region.

