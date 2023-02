Wieso eine professionelle Wertermittlung vor dem Immobilienverkauf ratsam ist

Stephanie Gemünden-Wilhelm von Immobilien Gemünden schildert die Vorteile für Eigentümer

Eigentümer, die ihre Wohnung, ihr Haus oder ihr Grundstück verkaufen möchten, sollten mit einem angemessenen Verkaufspreis an den Markt gehen. So können sie ihre Immobilie schneller und erfolgreicher verkaufen. Dieser Meinung ist Stephanie Gemünden-Wilhelm, Inhaberin von Immobilien Gemünden in Bingen am Rhein.

Sie und ihre Mitarbeiter führen vor jedem Immobilienverkauf eine professionelle Wertermittlung durch. Dabei nutzen die Immobilienmakler nicht nur verschiedene Verfahren wie das Vergleichswert-, Ertragswert- oder Sachwertverfahren, sondern halten auch die Entwicklungen an den Immobilienmärkten in Bingen am Rhein, Mainz und Ingelheim stets im Blick.

Verbessert sich in einem Stadtteil die Infrastruktur, beispielsweise durch ein Neubaugebiet und die damit einhergehende Errichtung von Geschäften, kann sich das positiv auf den Wert der umliegenden Immobilien auswirken. „Die Lage der Immobilie hat einen großen Einfluss auf den Immobilienwert“, so Stephanie Gemünden-Wilhelm, „darüber hinaus spielen aber auch Faktoren wie das Baujahr, die Ausstattung und der Zustand diesbezüglich eine große Rolle“.

Es ist wichtig, bei der Wertermittlung alle Faktoren zu berücksichtigen, um einen angemessenen Verkaufspreis festzulegen. „Setzen Eigentümer einen zu niedrigen oder zu hohen Verkaufspreis für ihre Immobilie an, kann sich das ungünstig auf den Verkaufsprozess auswirken“, erklärt Stephanie Gemünden-Wilhelm. Ein zu niedriger Verkaufspreis ließe Kaufinteressenten versteckte Mängel vermuten und womöglich erst gar keinen Besichtigungstermin vereinbaren. Bei einem zu hohen Verkaufspreis sehen sich Kaufinteressenten nach Vergleichsobjekten um, die zu realistischen Verkaufspreisen angeboten werden.

Da sich der Immobilienwert über die Jahre verändern kann, profitieren Eigentümer oftmals von einer professionellen Wertermittlung vor dem Verkauf. Neben der professionellen Wertermittlung übernehmen die Immobilienmakler von Gemünden Immobilien gerne auch den gesamten Verkaufsprozess für Eigentümer. Dabei kümmern sie sich unter anderem um die Vermarktung und die Kaufinteressentensuche.

Eigentümer, die mehr zum Verkaufsprozess erfahren möchten, erreichen die Immobilienmakler montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 06721 7018381.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Immobilienmakler Ingelheim, Immobilien Ingelheim, Mainz Immobilien und mehr gibt es auf https://www.immobilien-gemuenden.de/.

