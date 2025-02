Die Liebe zum Gold ist stärker denn je

Gold ist knapp, wertvoll, ist ein sicherer Hafen und Anker, wenn Unsicherheiten und schwindendes Vermögen drohen.

Die Nachfrage nach Gold steigt stärker als die Goldmenge. Jährlich werden rund 3.600 Tonnen Gold aus Minen gefördert. In 2024 hat die Nachfrage nach dem Edelmetall laut dem World Gold Council ein neues Rekordhoch erreicht. Global stieg die Nachfrage auf 4.974,5 Tonnen Gold. Es sind langfristige Trends, die den Goldpreis befeuern. Und nicht zuletzt sorgt ein steigender Wohlstand in den Emerging Markets für eine höhere Goldnachfrage. Die Verschuldung vieler Länder ist immens und steigt vielfach noch mehr an, Beispiel USA. Gold ist nicht nur für die Zentralbanken ein Garant für Stabilität und Sicherheit, sondern zunehmend auch für private Investoren. Physisches Gold, also Barren und Münzen punkten zwar mit ihrer leichten Transportierbarkeit und dass sie einfach wieder zu Geld gemacht werden können. Jedoch gibt es Nebenkosten beim Kauf und auch über die sichere Lagerung muss man sich Gedanken machen. Aber da gibt es ja noch die Werte der Goldminenbetreiber, mit denen Anleger auf das Krisenmetall Gold setzen können.

HQ Trust hat kürzlich die Entwicklung des Goldpreises mit der Entwicklung von globalen Goldminenaktien verglichen. Seit 1974, so das Ergebnis, konnte der Goldpreis pro Jahr um 5,6 Prozent zulegen. Bei den Minenaktien lag das Plus bei 6,5 Prozent jährlich. In den letzten fünf Jahren hat der Goldpreis etwa eine Verdopplung erfahren, während die Minenaktien nur ungefähr halb so viel zulegen konnten. Da sollte also noch Einiges möglich sein bei den Goldminenaktien. Die Vorzeichen für einen weiter steigenden Goldpreis sind jedenfalls bestens. Die Zentralbanken werden die Vermehrung ihrer Goldreserven fortsetzen, Gold und Goldminenaktien dienen als Diversifikatoren im Portfolio.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – konzentriert sich auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika. The Lost Cities-Cutucu-Projekt ist das Vorzeigeprojekt in den Anden.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – besitzt zwei Goldsysteme mit mehreren Millionen Unzen Gold. Das Unternehmen arbeitet in Utah am Goldprojekt Mercur und bereitet die Genehmigungsverfahren vor. Beim Goldprojekt Beartrack-Arnett laufen die Explorationsbemühungen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

