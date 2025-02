Zahl weltweiter Atomkraftwerke steigt weiter – Uran ist gefragt

Erneuerbare, örtliche und klimafreundliche Energieerzeugung hat heute eine neue Bedeutung erlangt.

Das Interesse an der Atomkraft und an Uran ist groß, besonders seit der russischen Invasion in der Ukraine. Die Unabhängigkeit von russischen Energiequellen ist im Blickpunkt vieler Länder. Angebotsschwierigkeiten bestehen, so werden auch mehr Uranminen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Insofern hat ein Wandel stattgefunden, von der Zeit der Atomkatastrophe in Fukushima bis zur heutigen steigenden Akzeptanz der Kernenergie, nicht zuletzt unter Klimaaspekten. Und damit die Motivation steigt neue Uranprojekte anzugehen, müsste der Uranpreis wohl noch weiter nach oben gehen. Und dies könnte geschehen, wenn die Daseinsberechtigung des Urans und der Kernkraftwerke stärker als grünes Investment wahrgenommen wird. So gibt es Branchenkenner, die für dieses Jahr einen Uranpreis deutlich über der 100 US-Dollar-Grenze pro Pfund Uran sehen. Besonders für langfristig aufgestellte Anleger dürfte es also noch nicht zu spät sein, in den Uranbereich zu investieren.

Ein möglicher kurzfristiger Preisrückgang beim Uran würde nichts an den längerfristigen Aussichten ändern. Von der steigenden Nachfrage nach Uran sind praktisch alle überzeugt, wobei das Angebot jetzt schon zu knapp ist. Das Einzige, was den Uran-Aufwärtstrend beenden könnte, wäre eine neuerliche Katastrophe ähnlich wie in Tschernobyl geschehen. Doch seitdem sind Atomkraftwerke sicherer geworden. Russland hat die Ausfuhr von angereichertem Uran in die USA verboten. Und dazu noch die angedrohten Zölle seitens Trump auf Importe aus Kanada, dies sollte den Uranpreis weiter in die Höhe treiben. Anleger können in den Uranbereich beispielsweise mit einem Investment in Cosa Resources oder auch in das einzige Royalty-Unternehmen in dieser Branche reagieren.

Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ – besitzt hochgradige Uranliegenschaften im Athabasca Becken in Saskatchewan. Diese befinden sich meist innerhalb oder angrenzend an etablierte Urankorridore.

Mit Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – bekommen Investoren die einem Royalty-Unternehmen eigene Diversifizierung gleich mit dazu.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

