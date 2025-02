Neuer Komplett-Service für hybride Pressekonferenzen

WORDUP PR erweitert Veranstaltungsangebot in Zusammenarbeit mit Creakom und dem Internationalen PresseClub München als Location Partner.

München, 26.02.2025 – Die Münchener Kommunikationsagentur WORDUP PR bietet in Kooperation mit dem erfahrenen Technologie-Dienstleister Creakom und dem Internationalen PresseClub München als Location Partner jetzt dauerhaft ein neues Veranstaltungspaket für digitale Events an. Die Lösung verbindet langjährige PR-Expertise und gewachsene Netzwerke mit innovativer Veranstaltungstechnik und ermöglicht so die Durchführung von Pressekonferenzen vor Ort sowie im hochwertigen 4K-Live-Stream (Virtuelle-Events).

Passgenaue Verbindung von Präsenz- und Online-Formaten

Seit der Corona-Pandemie haben online Pressekonferenzen und Events enorm an Bedeutung gewonnen. Kosteneffizienz und die Möglichkeit, ein breites Publikum zu erreichen, sind entscheidende Faktoren dafür, dass virtuelle Formate auch nach der Corona-Pandemie fester Bestandteil vieler Veranstaltungen bleiben. Angesichts zunehmend ausgelasteter Redaktionen ermöglicht die digitale Übertragung von Pressekonferenzen eine größere Teilnehmerzahl und trägt so zur stärkeren medialen Verbreitung bei.

Die Zusammenarbeit mit Creakom, einem spezialisierten Dienstleister für digitale Eventproduktion, ermöglicht individuelle Settings und Veranstaltungsformate – von klassischen Übertragungen im 4K-Videostandard bis hin zu technologisch anspruchsvollen Lösungen mit Hologramm-Darstellung von Speakern oder Simultanübersetzungen in mehreren Sprachen.

Der Internationale PresseClub München dient mit seinem fantastischen Blick auf das Rathaus auf Wunsch als zentral gelegener Veranstaltungsort mit bester Reputation in Politik-, Presse- und Wirtschaftskreisen. Das journalistische Netzwerk von rund 800 Pressevertretern und Platz für bis zu 80 Gäste vor Ort bieten einen professionellen Hintergrund für online Pressekonferenzen aus München und politische Veranstaltungen.

Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

o Komplette Organisation der Vor-Ort-Veranstaltung im PresseClub München oder an alternativen Veranstaltungsorten wie Unternehmensräumen oder Messegeländen

o Gezielte Einladung und Betreuung relevanter Medienvertreter zur Maximierung der Reichweite

o Bereitstellung und Steuerung modernster Technik für eine reibungslose Umsetzung

o Hochwertige Bildregie mit bis zu drei 4K-Kameras für professionelle Live-Übertragungen

o Streaming auf alle gängigen Plattformen (Teams, YouTube, Zoom etc.) für eine interaktive Teilnahme

o Simultan-Übersetzung in mehrere Sprachen mit nahtloser Einbindung der Tonspuren

o Zuschaltung externer Experten oder Moderatoren, auch via Holografie-Technologie

o Aufzeichnung und detaillierte Auswertung mit Nutzungsstatistiken zur Erfolgskontrolle

Erstklassige Referenzen

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen WORDUP PR, dem Internationalen PresseClub München und Creakom wurde zuletzt im Auftrag der Vereinten Nationen unter Beweis gestellt. Am UNAIDS-Presse-Update im Juli 2024 nahmen knapp 100 Gäste in München im PresseClub teil. Zusätzlich wurde die umfangreiche Pressekonferenz mit Speakern vor Ort sowie in Südafrika (zugeschaltet) weltweit gestreamt und in dreisprachiger Übersetzung dem globalen Journalistennetzwerk der UN angeboten. Die insgesamt erzielte Medienreichweite lag im Milliardenbereich.

Über WORDUP PR

WORDUP PR wurde 1994 von Achim von Michel als Full-Service PR-Agentur gegründet und hat sich in über 30 Jahren als feste Größe in der Kommunikationsbranche etabliert. Die Agentur verfügt über fundierte Expertise unter anderem in den Bereichen Informationstechnologie & Digital Broadcasting, Fintech & Finanzdienstleistungen, Luftfahrt sowie Innovation & Geistiges Eigentum. Durch die langjährige Tätigkeit des Agenturinhabers als Politikberater eines renommierten Wirtschaftsverbands ist WORDUP PR zudem tief in der politischen Kommunikation verwurzelt. Darüber hinaus zählt die Planung und Umsetzung hochkarätiger Events – unter anderem bereits für die Vereinten Nationen, das Europäische Patentamt und die Deutsche Bundesregierung – zu den Kernkompetenzen der Agentur. Der Firmensitz von WORDUP PR befindet sich in München, direkt am Schloss Nymphenburg.

Kontakt:

WORDUP PR

Achim von Michel

E-Mail: vonmichel@wordup.de

Telefon: +49 89 2 878 878 0

Website: www.wordup.de

