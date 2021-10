Die Macht von Design und Verpackungen auf Amazon & Co.

In Deutschland verkaufen 244.000 aktive „Seller“ über 586 Millionen Produkte auf Amazon. Deutschland liegt weltweit auf Platz drei. Der Wachstum lag 2019 gegenüber 2018 bei 17,5 Prozent.

Mehr als 50.000 Wasserhähne und 100.000 Trinkflaschen warten auf zu begeisternde Kunden. Auch Nahrungsergänzungsmittel oder Beautyprodukte werden mit über 20.000 Ergebnissen auf dem deutschen Amazon-Marktplatz gelistet. Und all diese Artikel müssen nach Amazon-Richtlinien und zur Umsatzsteigerung sicher und ansprechend verpackt werden.

Denn eine hübsches Produktbild allein reicht nicht. Auch im Internet schaut der potenzielle Kunde beim Kauf genauer hin. Eine sichere und vor allem hochwertige Produktverpackung kann den Umsatz um bis zu 60 Prozent steigern. Wer hier die geringen Investitionskosten von einigen Cents für eine bedruckte Umverpackung meidet, muss Umsatzeinbußen in Kauf nehmen.

Auch die Druckbranche passt sich dem Trend an

Genau diesen Bereich greifen einige Onlinedruckereien mittlerweile auf. Die Druckerei Flyeralarm aus Würzburg, die im Jahr 2019 einen Umsatz von 347 Millionen Euro erwirtschaftete, bietet 11 feste Standardgrößen an Verpackungen in Ihrem Webshop an. Onlinedruckereien wie z.B. www.wirliebendruck.de oder PACKOBEL.de bieten hingegen Faltschachteln nach freiem Maß und mit zahlreichen Veredelungen in ihrer Onlinedruckerei an. Ein Faltschachtel-Konfigurator führt potenzielle Kunden leicht verständlich zur maßgeschneiderten Kartonschachtel und eine Möglichkeit zur Onlinegestaltung der Faltschachtel inklusive einer dreidimensionalen Vorschau des Endprodukts runden die Sache ab.

Was sind Faltschachteln?

Faltschachteln sind aus einem zuvor im Kundenwunsch bedruckten Karton ausgestanzte und maschinell verklebte Verpackungen, die ein Produkt schützen und besser verkaufen sollen. Es gibt zahlreiche, unterschiedliche Schachteln, wie automatisch schließende Schachteln, Schubladenschachten oder Stülpschachteln. Auch Boxen mit einer Vorrichtung zum Aufhängen an Kassendisplays und Dispensern sind möglich. Die Auswahl an unterschiedlichen Modellen legt eine Druckerei in Ihrem Onlineshop fest.

Was macht eine verkaufsfördernde Faltschachtel aus?

Eine Faltschachtel muss folgende Kriterien aufweisen, um den Umsatz signifikant Online als auch im Einzelhandel zu steigern:

* Ausreichend stabiler Karton von mindestens 360 Gramm Stärke

* Hochwertiger, weißer Untergrund mit glatter Oberfläche

* Ansprechendes und zur Zielgruppe passendes Verpackungsdesign

* Präziser Offsetdruck und vorgeklebte Laschen

* Schnelle Verfügbarkeit und Lieferzeiten seitens der Druckerei

* Große Auswahl an Formaten, bestenfalls freie Formate

Befolgt man diese Punkte bei der Wahl der richtigen Verpackungsdruckerei, kommt man schnell und kostengünstig an sein Ziel.

Maßgeschneiderte Faltschachteln allein reichen nicht

Dies erkannte auch Jan Simmerling, Gründer und Geschäftsführer von www.wirliebendruck.de bereits im Jahr 2012: _“[…] Neben der absolut freien Möglichkeit, seine Produktverpackung frei zu berechnen, waren uns auch schnelle und zuverlässige Liefertermine sehr wichtig. Daher haben wir bereits 2012 in ein eigenes Produktionswerk für Faltschachteln investiert. Mit einem ausgeklügelten und innovativen Produktionsablauf gelang es uns, __Faltschachteln nach Maß__ in nur drei bis vier Werktagen zu drucken und an den Kunden oder die Lohnabfüller zu senden, damit Lagerbestände, wie auf Handelsplattformen wie Amazon, schnell wieder aufgefüllt werden können“_.

Aber nicht nur das. Der aus Detmold stammende Unternehmer Simmerling setzte bereits von Anfang an auf einen großen Unterschied im Verpackungsdruck trotz anfänglicher Schwierigkeiten, am Markt preislich mitzuhalten: _“Wir produzieren ausschließlich im hochwertigen Offsetdruckverfahren und nutzen dabei einen hochweißen Luxuskarton aus Cellulose, beste Drucktechniken und hochwertige Materialien verschmelzen so zu einem nie da gewesenen Endprodukt“_. Und damit trifft der gelernte Art Director mitten ins Schwarze – denn sind es Details in Sachen Qualität, auf die ein Kunde beim Auspacken von Nahrungsergänzungsmitteln, Medizinprodukten oder Kosmetik achtet. Und ein wiederkehrender Kunde ist letztendlich auch im digitalen Zeitalter der Wunsch jedes FBA Sellers.

Solche spezialisierten Onlinedruckereien sind wahres Geld wert, denn anstatt sein Produkt auf Standardmaße von Verpackungsherstellern anzupassen, muss heutzutage alles maßgeschneidert und individuell sein. Nur so können sich Händler und Produzenten in Zukunft von der breiten Masse abheben.

Die Entwicklung der letzten Jahre auf Amazon und Ebay zeigt, dass der Trend zum Onlinehandel wächst. Manche Märkte im Bereich Nahrungsergänzungsmittel sind bereits gedeckt und in der Hand einzelner Großkonzerne. Die bequeme Lieferung nach Hause und die teils günstigeren Preise sind dafür entscheidend. Damit zukünftige Amazon Händler ihre Produkte auch nach Norm anpreisen, hat Amazon unter folgendem Link die Verpackungsrichtlinien für den Handel auf Amazon veröffentlicht:

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/external/G200141500?language=de_DE

