Die Milch macht’s! Volle Power für die Milchproduktion

Milchwerk Jäger setzt auf robuste Industrie-Panel-PCs von noax – sie halten anspruchsvollen Bedingungen in der Lebensmittelproduktion stand und gewährleisten hohe Effizienz sowie volle Transparenz.

noax Industrie-Panel-PCs halten die Prozesse im Milchwerk Jäger am Laufen

Die Milchwerk Jäger GmbH, Deutschlands älteste private Molkerei, setzt auf Digitalisierung und robuste IT-Technologie. Um den hohen Anforderungen der Lebensmittelproduktion gerecht zu werden, vertraut das Unternehmen seit 2019 auf die widerstandsfähigen Industrie-Panel-PCs von noax. Mittlerweile sind 30 Geräte im Dauerbetrieb im Einsatz und sorgen für maximale Effizienz, Prozessstabilität und Transparenz in der Produktion.

Herausforderungen in der Produktion gemeistert

Die anspruchsvolle Produktionsumgebung in der Molkerei stellte konventionelle IT-Lösungen vor unüberwindbare Probleme. Korrosive Salze, hohe Luftfeuchtigkeit und extreme Betriebsbedingungen führten zu schnellem Verschleiß herkömmlicher PCs. Die Milchwerk Jäger GmbH suchte nach einer robusten Alternative und entschied sich für die Industrie-Panel-PCs des bayerischen Herstellers. „Mit noax haben wir unsere Wunsch-Geräte gefunden: 100% Zuverlässigkeit, keine Produktionsausfälle und somit vollste Zufriedenheit“, erklärt Christoph Landenhammer vom Milchwerk Jäger.

Robuste Technik für höchste Anforderungen

Die noax Industrie-Panel-PCs zeichnen sich durch ihre geschlossene Bauweise mit Schutzklasse IP66 aus und halten problemlos Feuchtigkeit, Staub und korrosiven Stoffen stand. Mit ihrem gehärteten Multitouch-Screen lassen sich die Terminals auch mit Handschuhen intuitiv bedienen – ein entscheidender Vorteil in hygienisch anspruchsvollen Produktionsumgebungen. IT-Leiter Thomas Kahn betont: „Bei noax ist die Verarbeitung, die Stabilität und die Zuverlässigkeit top – es ist beeindruckend, wie gut die Geräte auch mit Handschuhen funktionieren.“

Digitalisierung steigert Effizienz und Transparenz

Der Einsatz der noax Industrie-Panel-PCs hat nicht nur die Ausfallsicherheit verbessert, sondern auch die digitale Transformation der Produktionsprozesse beschleunigt. Durch die hohe Transparenz konnten Fehlerquellen eliminiert und die Effizienz erheblich gesteigert werden. „Früher war das größte Problem die Überproduktion, die sich eben aus der fehlenden Transparenz ergab, die Abstimmungen der verschiedenen Packtische war immer sehr schlecht… durch den Einsatz der Terminals haben wir jetzt eine sehr gute Transparenz und die Überproduktion geht gegen null“, erklärt Kahn weiter.

Langfristige Partnerschaft und Zukunftsperspektiven

Dank der hohen Zuverlässigkeit der noax Industrie-Panel-PCs und des erstklassigen Kundenservices setzt Milchwerk Jäger auch in Zukunft auf eine enge Zusammenarbeit mit noax. Geschäftsführer Hermann Jäger betont: „Die Entscheidung für noax Panel-PCs war ein großer Gewinn. Die robuste und zuverlässige Technologie hat uns geholfen, unsere Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Wir sind mit den Leistungen von noax mehr als zufrieden und sehen einer weiterhin erfolgreichen Partnerschaft entgegen“.

Mit dieser Erfolgsgeschichte zeigt sich einmal mehr, dass die Industrie-Panel-PCs von noax die ideale Lösung für Unternehmen sind, die auf robuste, hygienische und langlebige IT-Lösungen setzen.

