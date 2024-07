Die MPU und ihre Kosten

Welche Kosten entstehen im Falle einer MPU Ordnung? Wir haben alle wichtigen Fakten zusammengetragen!

Mit der Anordnung der medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) kommt oftmals der Gedanke auf, was da an Kosten für den einzelnen entstehen. Diese können variieren, je nachdem was der Grund für die MPU-Anordnung ist.

Ein Grund ist das Fahren unter Alkoholeinfluss, vor allem bei wiederholten Verstößen oder besonders hohen Promillewerten. Auch Drogenkonsum, also das Fahren unter dem Einfluss illegaler Drogen, kann eine Anordnung auslösen. Hat man lt. Punktesystem 8 Punkte oder mehr im Fahreignungsregister, so ist auch hier mit einer MPU zu rechnen. Zudem ziehen Verkehrsauffälligkeiten oder Krankheiten bzw. körperliche Beeinträchtigungen, die aus medizinischer Sicht Zweifel an der Fahrtüchtigkeit aufkommen lassen, oft eine Anordnung nach sich.

Wie oben bereits erwähnt, variieren die Kosten der MPU je nach Art des Vergehens und der Komplexität des Falles. Hier sind ungefähre Kosten, die anfallen können:

– MPU wegen Alkohol: ca. 350 bis 550 Euro

– MPU wegen Drogen: ca. 450 bis 650 Euro

– MPU wegen Punkten: ca. 350 bis 450 Euro

– MPU wegen anderer Gründe: Kosten können variieren, je nach spezifischen Anforderungen und zusätzlichem Untersuchungsaufwand

Zusätzlich zu den eigentlichen MPU-Gebühren können weitere Kosten zu Buche schlagen. So gibt es Vorbereitungskurse, die rund um die MPU spezialisiert sind. Die Preise variieren hier zwischen 200 Euro und 2000 Euro, je nach Umfang und Anbieter. Auch kann es sein das zusätzlich ärztliche Atteste oder Gutachten erforderlich sind, wofür man tief in die Tasche greifen darf. Bei Alkohol- oder Drogendelikten sind oft Nachweise über eine bestimmte Zeit der Abstinenz erforderlich, die durch regelmäßige Tests nachgewiesen werden müssen. Diese Tests können zwischen 100 und 150 Euro pro Test kosten und mehr.

Hier noch einmal der Hinweis, es handelt sich hier um ungefähre Kosten.

Es ist generell ratsam, sich gründlich auf die MPU vorzubereiten. Wir unterstützen dich während der gesamten Vorbereitungszeit, stehen dir mit Rat und Tat zur Seite. Auch klären wir dich gern in punkto Kosten auf.

Einen detaillierteren Überblick findest du unter MPU Kosten.

Melde dich gern bei uns, um auf dem Weg zurück zu deinem Führerschein nicht allein zu sein. Unsere Berater sind gern für dich da, wenn du Fragen hast oder weitere Informationen brauchst und das 24/7 in vielen Sprachen!

