Die Nachfragedynamik beim Kupfer sollte anziehen

In China und dem Kongo wird mehr Kupfer produziert, in Chile geht die Kupferproduktion zurück.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Blue Moon Metals Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.05.2026, 17:40 Uhr Zürich/Berlin

Aktuell kommen rund 60 Prozent des Kupfers aus China und dem Kongo. Im ersten Quartal stieg dort die Produktion um rund neun Prozent. In Chile sank sie um zwölf Prozent. Der Verbrauch des rötlichen Metalls stieg um weniger als ein Prozent an. Jedenfalls wird mehrheitlich von einer drohenden Angebotsverknappung ausgegangen, also einer Änderung sowohl beim Angebot als auch bei der Nachfrage.

In Chile hat die staatliche Kupferkommission Cochilco die Erwartungen nach unten geschraubt. Für 2026 wird ein Produktionsrückgang von 5,3 Millionen Tonnen Kupfer erwartet. Die Gründe liegen in sinkenden Erzgehalten und Wartungsarbeiten. Chile ist für etwa ein Viertel der globalen Kupferproduktion verantwortlich. So warnte auch der Wirtschafts- und Bergbauminister Chiles vor wiederkehrenden Engpässen beim rötlichen Metall in den kommenden Jahren. Der weltweite Kupferbedarf wächst stark an. So wird für dieses Jahr mit einer Nachfrage von 28,2 Millionen Tonnen Kupfer und für 2027 mit 28,8 Millionen Tonnen gerechnet.

Die aus dem Boden schießenden Rechenzentren sowie die Energiewende, zusätzlich angetrieben durch die hohen Ölpreise und die steigenden Verteidigungsausgaben verschlingen immer größere Mengen des Metalls, während gleichzeitig mit einem verlangsamten Produktionswachstum gerechnet wird. Führende Technologiekonzerne investieren gewaltige Summen in Rechenkapazitäten und die dafür nötige elektrische Infrastruktur. Digitale Anwendungen und Stromnetze funktionieren nicht ohne Kupfer. Langfristig ist die Perspektive für Kupfer also positiv, denn es wirken verschiedene strukturelle Wachstumstrends.

GoldMining (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ -) verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Auf Goldäquivalent-Basis konnten die angezeigten Ressourcen um rund 75 Prozent (dank dem Vorhandensein des kritischen Metalls Antimon) erweitert werden. Dies steigert den Wert des Projektes. Eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das La Mina-Projekt in Kolumbien ist äußerst positiv ausgefallen.

Blue Moon Metals (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ -) besitzt fünf polymetallische Brownfield-Projekte, in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. In den USA liegen das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon und das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex. Alle Projekte liegen günstig und verfügen über eine bestehende Infrastruktur. Beim Nussir-Projekt ist die Investitionsentscheidung zum Bau gefallen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Blue Moon Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/ und in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Blue Moon, GoldMining

https://www.economies.com/commodities/copper-news/can-copper-prices-break-above-their-historic-highs%20-48929;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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