Die nächste Generation mobiler Datenerfassung: DENSO WAVE präsentiert neues X-N Modell auf der EuroCIS

Auf der EuroCIS Messe in Düsseldorf präsentiert DENSO WAVE die nächste Generation eines mobilen Computers für den Einzelhandel, die Logistik, das Gastgewerbe sowie die Veranstaltungsbranche.

Düsseldorf. Heimspiel für DENSO WAVE: Vom 18. bis 20. Februar 2025 findet in Düsseldorf die EuroCIS Messe statt. Mit mehr als 1.800 Ausstellern aus über 54 Ländern ist die Veranstaltung der Hotspot für Retail Technology in Europa. Auch DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, ist als Aussteller vor Ort und nutzt die Gelegenheit, dem Fachpublikum die nächste Generation mobiler Datenerfassung vorzustellen: das neue mobile Computer Modell X-N.

Ein Gerät, unzählige Einsatzmöglichkeiten

Das X-N Modell verbindet als Hybrid-Modell aus Handheld und Smartphone das Beste aus zwei Welten. Mit einem Gewicht von gerade einmal 190 g/m² ist es leichter und handlicher als viele Smartphones, gleichzeitig aber so robust und leistungsstark wie ein klassisches Datenerfassungsgerät. Es zeichnet sich unter anderem durch einen Scan-Winkel von bequemen 40 Grad, Sturzfestigkeit aus bis zu 1,2 Metern Höhe sowie eine leistungsstarke CPU, wodurch die Verarbeitung von großen Datensätzen oder der Einsatz komplexer Applikationen problemlos und zuverlässig möglich ist.

Dies ist für den Einsatz im Handel von besonderer Bedeutung, denn mit der Digitalisierung hat sich die Rolle von Technologie im Einzelhandel grundlegend gewandelt. Mobile Computer und Handheld-Geräte, die ursprünglich für die reine Datenerfassung entwickelt wurden, haben sich zu wahren Allroundern entwickelt. Mit der Möglichkeit, individuelle Apps zu programmieren und zu installieren, werden diese Geräte zu regelrechten persönlichen Assistenten, die händlerspezifische Anforderungen unterstützen und so Kundenservice und Einkaufserlebnis verbessern.

Keine Gegensätze mehr: X-N Modell bringt Kundenbedürfnisse mit betrieblicher Effizienz in Einklang

Darüber hinaus erlaubt der leistungsstarke Akku des X-N Modells von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, das Arbeiten von bis zu 20 Stunden ohne Unterbrechung. Es bietet zudem die Möglichkeit, Kommunikationstools für Mitarbeitende zu integrieren. Die Teams können so Aufgaben unkompliziert untereinander koordinieren, auf Kundenbedürfnisse in Echtzeit reagieren und nahtlos Updates untereinander austauschen, was eine bessere Ressourcenzuweisung ermöglicht und Ineffizienzen reduziert. Dies führt zu einer Verbesserung der internen Kommunikation und Optimierung des Personaleinsatzes, sodass die Kundenbedürfnisse mit betrieblicher Effizienz in Einklang gebracht werden.

Das X-N Modell ist damit ein zuverlässiger Begleiter in allen Arbeitssituationen, egal ob im Retail-Bereich, in der Logistik, im Event-Management oder im Gastgewerbe.

Mehr Informationen zu DENSO WAVE, mobilen Computern, Auto-ID Lösungen, Handhelds, Scannern und verschiedenen Modellen des QR Codes gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

Innovative Etikettendrucklösung: unkomplizierte rMQR Codes für Brillen und Schmuck

Eine weitere technologische Neuheit präsentiert DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, gemeinsam mit seinem Partner Citizen Systems Europe, einem führenden Hersteller von professionellen Etiketten-, POS-, Handheld- und Fotodruckern. Am DENSO Messestand wird das neueste Modell von Citizen Systems Europe vorgeführt: der Thermotransferdrucker CL-E321, der Etiketten unterschiedlichster Größen beschriften kann. Besonders praktisch im Einzelhandel: der CL-E321ermöglicht auch den Druck von Ringwickeletiketten, die sich um Brillenbügel und Schmuckartikel wickeln lassen.

Diese platzsparende Lösung ermöglicht eine effiziente und professionelle Produktkennzeichnung, die individuell für jedem Artikel herstellbar ist. Die Kennzeichnung erfolgt in Form des von DENSO WAVE entwickelten rMQR Codes, der aufgrund seiner rechteckigen platzsparenden Form für datenreiche Etiketten auf kleinstem Raum geeignet ist. Dieser schmale, rechteckige QR-Code passt perfekt in enge oder lange Zwischenräume, ohne dabei Kompromisse bei der Datenkapazität oder der Scangeschwindigkeit einzugehen und kann damit überall dort eingesetzt werden, wo der herkömmliche, quadratische QR Code zu groß ist. Zum Lesen und Erfassen der rMQR Codes haben sich die Scanner der AT20 Serie von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, bewährt. Die Modelle der AT20 Serie überzeugen durch eine herausragende Performance und ermöglichen das Hochgeschwindigkeits-Scannen von bis zu 400 Scans pro Sekunde.

Und dies sind nur einige wenige Beispiele rund um moderne Auto-ID Lösungen, die DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, auf der EuroCIS präsentieren wird. Besonders Besucher aus dem Handel, aber auch Unternehmen aus anderen Branchen wie etwa Logistik, Gastgewerbe und Event, sind mit den Geräten und Lösungen des Erfinders des QR Codes® für zukünftige Herausforderungen bestens gerüstet.

Sie wollen mehr über das neue X-N Modell und Produktinnovationen aus dem Hause DENSO WAVE erfahren? Dann besuchen Sie uns doch auf der EuroCIS Messe vom 18.02-20.02.2025. Sie finden uns in Halle 10 am Stand C 59.

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen zu DENSO WAVE, mobilen Computern, Auto-ID Lösungen, Handhelds, Scannern und verschiedenen Modellen des QR Codes gibt es unter www.denso-wave.eu.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Merle-Marie Koske

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : merle.marie.koske@denso-wave.eu

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

Pressekontakt:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Merle-Marie Koske

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : merle.marie.koske@denso-wave.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Global Uranium und Forum Energy Metals melden den Beginn der Errichtung eines Camps und der geplanten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Projekt Northwest Athabasca, Saskatchewan Präsentation von Anixa Biosciences auf der 18. Jahreskonferenz des „European Life Sciences CEO Forum“