Die neue i40 Masterclass: „Working Dad: So gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ ist da!

Die neue i40 Masterclass zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Mit Bestsellerautor, Executive Manager & Vater Roman Gaida

mit mehr als 2 Stunden Videoinhalt mit Impulsen, Reflektionen, Lifehacks und Tools

und einem praxisorientierten Workbook mit Aufgaben, die zum Umdenken bewegen

Die neue i40 Masterclass: „Working Dad: So gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“

Das Online-Training für alle, die Familie und Beruf im Einklang bringen wollen

und für alle, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen möchten

Familie und Karriere – wie geht das? Das fragen sich Mütter und Väter! Und wie kann ich gute Bedingungen in meinem Team oder Unternehmen dafür schaffen? Das fragen sich viele Führungskräfte und Top Manager. Das Bedürfnis nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und einer ausgewogenen Work-Life-Balance gewinnt in Gesellschaft und Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Das Verständnis von Arbeit und Karriere wandelt sich, immer mehr Organisationen etablieren New-Work-Modelle, Unternehmenskulturen werden agiler und anpassungsfähiger.

Doch wie gelingt es konkret im Alltag, der Elternrolle gerecht zu werden und gleichzeitig Verantwortung für ein Team oder Unternehmen zu unternehmen sowie Karrierechancen unter einen Hut zu bringen? Und was brauchen Unternehmen und Führungskräfte, um die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, damit Familie und Karriere keine Widersprüche sind? Vor diesen Fragen stand auch Roman Gaida, Manager und Vater von Zwillingen. Im September 2022 veröffentlichte er seine persönlichen Erfahrungen und Tipps in seinem Buch „Working Dad: Vereinbarkeit von aktiver Vaterrolle und Karriere leben“. Dieses Buch fand in den Führungsetagen von nationalen und internationalen Unternehmen sowie bei vielen berufstätigen Vätern und Müttern große Aufmerksamkeit. Parallel dazu veröffentlichte Roman Gaida das E-Book „Digital Transformation is 10 % Tech and 90 % Human“, das auch als Kapitel im englischsprachigen Handbuch „Digital Competence and Future Skills – how companies prepare themselves for the digital future“ von Herausgeber Dr. Philipp V. Ramin im Sommer 2022 im Hanser Verlag erschien. Und tatsächlich ist auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der digitalen Transformation ein wichtiger Bestandteil der heutigen und zukünftigen Arbeitskultur.

Ab Juli 2023 wird die Geschichte von Roman Gaida neu erzählt! In unserer neuen i40 Masterclass „Working Dad: So gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ zeigen wir, wie Mütter und Väter den Spagat zwischen Elternschaft und Karriere meistern können. Mit Tools und Hacks aus der Praxis, spannenden Perspektiven und inspirierenden Ideen widmen wir uns einem der wichtigsten Themen unserer heutigen Arbeitswelt und der Welt der Führung von heute und morgen. Die Zukunft der Arbeit beginnt jetzt!

Mit der neuen i40 Masterclass werden anhand von Roman Gaidas Geschichte Führungskräften und Mitarbeitenden wichtige Perspektivwechsel aufgezeigt, die den Wunsch nach erfolgreicher Karriere und erfüllendem Familienleben leichter realisierbar machen und Strukturen in Unternehmen fördern, um eine familienfreundliche Unternehmenskultur nicht nur zu installieren, sondern auch zu nachhaltig leben.

Philipp Ramin, CEO i40 – the future skills company: „Working Dads und Working Moms brauchen Unternehmen und Führungskräfte, die die Rahmenbedingungen für eine natürliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und damit eine familienfreundliche Unternehmenskultur ermöglichen. Working Moms und Working Dads brauchen zudem das Selbstverständnis, dass New Work auch diese Vereinbarkeit beinhaltet. Aus unserer Erfahrung mit über 450.000 Lernenden in unterschiedlichsten Unternehmen weltweit, wissen wir, dass es an der Zeit ist, diese Veränderungen mit passenden Lernangeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu untermauern. Und wer könnte diese Lernmöglichkeiten besser aufzeigen als ein erfolgreicher Top-Manager und Vater von Zwillingen, der das Thema wirklich lebt: Roman Gaida. Wer Roman Gaida kennen lernt, fragt sich: Wie macht er das? Und in unserer i40-Masterclass erfährt man genau das und vieles mehr“.

Roman Gaida, Manager und Bestseller Autor: „Erst wenn Führungskräfte vorleben, wie es geht, Familie und Beruf unter einem Hut zu bringen, wird ein ausgewogenes Verhältnis zu Arbeit und Familie in Unternehmen und die gesunde Einstellung dazu auch in der Gesellschaft Wirklichkeit werden. Vor allem Väter müssen den Begriff Karriere neu definieren, denn moderne Unternehmenskultur braucht Väter und Mütter, die familiengerechte Karrieren nebeneinander vereinbaren können. Als Vater in der Führungsetage eines Fortune 500 Konzerns und Autor des Bestsellers „Working Dad“ habe ich versucht meine Erfahrungen zu teilen, wie beides miteinander vereinbart werden kann. Mit der neuen i40 Masterclass: Working Dad: So gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ möchte ich zu einem Perspektivenwechsel auffordern und Anregungen teilen, für alle, die den Spagat zwischen Elternschaft und Karriere meistern wollen und für Führungskräfte und Unternehmen, die diesen Prozess unterstützen wollen.“

Für mehr Informationen zu unserer neuen i40 Masterclass: Working Dad: So gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“:

https://www.i40.de/courses/workingdad

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

i40-the future skills company

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: http://www.i40.de

email : anne.k@i40.de

Über i40-the future skills company

Mit über 450.000 Lernenden in Unternehmen weltweit, mehr als 80 Themen und Lerninhalten in 14 Sprachen, ist i40 – the future skills company der führende internationale Future Skills und Lernlösungs-Anbieter für die digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Industrie 4.0 und Manufacturing X. Im Jahr 2022 wurde i40 mit dem renommierten eLearning Journal Award Projekt des Jahres ausgezeichnet und gewann erneut im Jahr 2023 den eLearning Award Projekt des Jahres für eine 3D Lernwelt für die digitale Transformation für BMW Group.

www.i40.de

Pressekontakt:

i40 – the future skills company

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Patriot ermittelt im Spodumen-Pegmatit CV5, Konzessionsgebiet Corvette, Quebec, Kanada, die größte Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem gesamten amerikanischen Kontinent :Steinbeis-Institut: innovativer Zertifikatslehrgang Versicherungswertermittlungen und Sachschadenbewertungen