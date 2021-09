Die neue Innr-Bridge/App: Minimalistisch, flexibel, schnell & erstmals verwendbar für Zigbee & WLAN

Die neue Bridge mit der Bezeichnung BG 220 wartet mit einer Vielzahl bemerkenswerter Neuerungen auf und löst das Vorgängermodell BG 110 ab.

Der niederländische Smart-Lighting-Spezialist Innr meldet die sofortige Verfügbarkeit seiner neuen, intelligenten Zigbee-Steuerungseinheit.

Die neue Bridge mit der Bezeichnung BG 220 wartet mit einer Vielzahl bemerkenswerter Neuerungen auf und löst das Vorgängermodell BG 110 ab. Ähnlich wie die im Zigbee-3.0-Einsatz weit verbreitete Philips-Hue-Bridge, ist das neue Innr-Modell zur Wandmontage geeignet, benötigt jedoch kein Netzwerkkabel mehr.

Einmal in Betrieb genommen, funktioniert die neue Bridge als Schaltzentrale, die es ermöglicht alle Innr-Produkte über die Innr-App zu steuern. Anwendern ermöglichen die neue Bridge in Verbindung mit der im Anfang 2021 vorgestellten Innr-App bislang ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten.

Die App ist nämlich in der Lage sowohl WiFi-Produkte zu steuern als auch Zigbee-Produkte, die funktionell stets auf das Vorhandensein einer Steuerungseinheit angewiesen sind.

Diese hybride Fähigkeit, beide populäre Standards mit nur einer App abzudecken, ist einzigartig.

Cleverer „Powerzwerg“ mit USB-Anschluss

Die neue Innr Bridge verblüfft aufgrund der Kombination von Größe und Leistungsstärke. Etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel lässt sich die BG 220 überall dort dezent platzieren wo ein USB-Anschluss zur Stromversorgung vorhanden ist. Mit anderen Worten: Weder ist die unmittelbare LAN-Nähe zu einem Router erforderlich noch benötigt die neue Bridge eine Stromversorgung per Netzteil.

Möglich ist dies durch eine minimalistische Bauform von nur 6,3 x 6,3 x 2,3 Zentimetern. Die Steuerungseinheit ist damit ähnlich groß wie der beliebte Innr-Steckdosenadapter SP 220, bei einer nur fingerbreiten Bautiefe. Auch deutet der Stromverbrauch von lediglich 1,5 Watt wenig darauf hin, dass der Controller bis zu 30 verschiedene Zigbee-Lichteinheiten, -Steckdosen, -Sensoren, -Lampen oder andere -Geräte verwalten kann.

Selbstverständlich ist es möglich mit der Innr Bridge die Zigbee-Produkte unterschiedlicher Hersteller anzusteuern. Bekanntlich zeichnet sich die Zigbee-Technik durch eine große Reichweite bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch sowie hoher Kompatibilität und Zuverlässigkeit aus.

Einrichtung im Handumdrehen – einfache und bequeme Installation per WiFi

Zigbee-Bridges werden seit Jahren zuverlässig innerhalb von Smart-Home-Netzwerken eingesetzt. Die Vorteile hierfür liegen in der Zuverlässigkeit und weitgehenden Unabhängigkeit in Bezug auf Kapazitäten eines WLAN-Netzwerks.

Diesen Vorteil macht sich auch die BG 220 zunutze und belastet die WLAN-Bandbreite kaum. Im Gegenteil. Während jedes handelsübliche WLAN-Leuchtmittel direkt innerhalb des Netzwerks 1:1 von einer App angesteuert wird, bildet ein Zigbee-Netz ein Mesh-Netzwerk mit dessen Hilfe sich nicht nur die Anzahl der Geräte deutlich erhöhen lässt, die angesteuert werden können sondern auch eine störungsfreie Erweiterung der möglichen Reichweite. Auf diese Weise kann die Innr-Bridge auch Geräte steuern, die normalerweise außerhalb der Bridge-Reichweite liegen.

Innr – im Zigbee-Bereich neuer Reichweiten-Meister

Gemäß dem Innr-Motto: _“Das beste Licht für jede Situation“_ deckt die erst kürzlich vorgestellte neue App ab sofort nun Lichtszenarien von „simpel und einfach“ bis „hochkomplex und gigantisch“ ab.

Möglich macht dies einerseits die einfache und direkte Ansteuerung per Smartphone oder Tablet im WLAN-Nahbereich bis zu einem Produktumfang von maximal zehn Geräten. Und andererseits das sich via BG 220 nunmehr auch mehrere Bridges in Reihe schalten lassen, die jeweils bis zu 30 einzelne Verbraucher steuern können.

Das ermöglicht nicht nur alle Einstiegsformen in die Welt einer smarten Lichtsteuerung; diese modulare Technik deckt auch alle Größen von Anwendungsformen ab vom der bescheidenen Studentenbude bis hin zur großherrschaftlichen Villa, inklusive Außenbereiche.

Solide, innovative Markenqualität ohne Firlefanz

Innr-Mitbegründer und CEO Jeroen Dalderop bringt die Produktstrategie der neuen Innr-Bridge im Zusammenspiel mit der komplett überarbeiteten App wie folgt auf den Punkt:

_“Unsere Marktforschungsergebnisse belegen eindeutig das Hauptinteresse von Anwendern im Bereich Smart Lighting. Genau daran orientieren sich unsere Angebote, insbesondere die neue App und die jetzt verfügbare, innovative Bridge. _

_Typische Kunden entscheiden sich für Markenprodukte mit Forschung, Entwicklung und Support in Europa. Ihnen ist die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei Anschaffungen wichtig sowie eine Markenbekanntheit._

_Darüber hinaus zählen Investitionssicherheit in Bezug auf den Standard sowie Datensicherheit. Und nicht zuletzt zählen für Kunden Usability, Einfachheit und Klarheit bei der Bedienung smarter Technik. Auf Experimente im Bereich der Haussteuerung hat niemand mehr Lust. Sicherlich nicht in Deutschland. _

_Generell ist ein Trend zum Minimalismus zu beobachten: Das gilt sowohl für die sichtbare Hardware, die immer dezenter wird, als auch auf die Besinnung auf wesentliche Funktionen innerhalb von Apps. „bunte Weihnachtsbaum-blinkende“ Funktionen sind hübsch als Vorführeffekt. Im Alltagsbetrieb spielen sie keine Rolle. Schnell. Klein. Zuverlässig. Das sind Kundenwünsche 2021. _

_Und gerne darf diese Kombination ähnlich qualitativ wie jene von Philips Hue doch deutlich günstiger sein. Genau daran orientieren wir uns mit der neuen Bridge und App.“_

Preise und Starter Kits zur Markteinführung

Das Bridge-Modell BG 220 wird ab sofort zum Preis von 39,99 Euro angeboten. Die App mit der sich aus Android- und OS-Betriebssystemen Innr Zigbee- und WiFi-Produkte steuern lassen, ist kostenlos in den einschlägigen App-Stores downloadbar.

Mehr Informationen: https://www.innr.com/de

Innr ist ein renommierter Hersteller hochwertiger LED-Lichtsysteme im Wohn- und Arbeits- sowie Outdoor-Bereich. Das niederländische Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und vertreibt seine auf den Funkstandards Zigbee und WiFi basierenden Produkte in den Niederlanden, Skandinavien, England, Frankreich, Italien, in USA und seit 2017 in Deutschland. In Deutschland hat sich das Unternehmen auch einen Namen als preisleistungsstarker Drittanbieter bzw. Nachrüster gemacht.

Die LED-Technik von Innr ersetzt klassische Leuchtmittel durch „intelligente“ dimmbare ,Wohlfühl-LED‘, die sich per Smartphone, Tablet, Fernbedienung oder Sprachsteuerung bedienen lassen. Innr-Produkte können über diverse Schnittstellen angesteuert werden und sind kompatibel zur Philips-Hue-Technik nicht jedoch nicht mit der Hue Entertainment Funktionalität sowie mit Apple HomeKit.



