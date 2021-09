Dr. Rainer Schultheiß von PKF WULF & PARTNER ist ab sofort Fachberater für Unternehmensnachfolge

Dr. Schultheiß wird bei PKF WULF & PARTNER zusammen mit dem Kanzleigründer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Martin Wulf, künftig auch den Bereich Unternehmensnachfolge leiten.

Stuttgart, September 2021

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Rainer Schultheiß

von PKF WULF & PARTNER erwirbt die Qualifikation

Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung zufolge werden in Deutschland jedes Jahr rund 30.000 Unternehmen im Rahmen von Nachfolgeregelungen übertragen. Jede einzelne Übertragung ist eine Gestaltungsaufgabe, bei der verschiedene Aspekte des Familien-, Erb- und Gesellschaftsrechts sowie der Besteuerung individuell zu würdigen sind. Der Bedarf an qualifizierter Beratung ist enorm.

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. hat den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Rainer Schultheiß jüngst als Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) anerkannt. Voraussetzungen für die Anerkennung waren der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse durch erfolgreich abgelegte Prüfungsleistungen sowie die Dokumentation spezifischer praktischer Erfahrungen auf dem Gebiet der Unternehmensnachfolge. Dr. Rainer Schultheiß ist seit Juli 2019 Partner in der PKF WULF GRUPPE und deckt mit der Unternehmensbewertung einen weiteren fachlichen Schwerpunkt ab, der die Unternehmensnachfolge in idealer Weise ergänzt.

Der vom Deutschen Steuerberaterverband e.V. verliehene Fachberatertitel ist ein Gütesiegel ausgezeichneter Beratungsqualität. Die Mittelstands-Berater der PKF WULF GRUPPE stellen damit erneut ihre Beratungskompetenz bei Unternehmensnachfolgen unter Beweis. Unter anderem vom unabhängigen Branchenmagazin JUVE mit dem Prädikat „Hidden Champions der Region“ ausgezeichnet, haben die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte der PKF WULF Gruppe in den Bereichen Nachfolge, Family Office und Steuerstrukturierung einen langjährigen Track Record.

Dr. Schultheiß wird bei PKF WULF & PARTNER neben der Leitung des Fachgebiets Unternehmensbewertung zusammen mit dem Kanzleigründer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Martin Wulf, künftig auch den Bereich Unternehmensnachfolge leiten. Die exzellente, in der Vergangenheit schon Spezialisten für Unternehmensbewertung, Unternehmensnachfolge ausgezeichnete, Positionierung bei der Beratung im Bereich Unternehmensnachfolge, wird bei PKF WULF & PARTNER damit weiter gestärkt.

Die PKF WULF GRUPPE

Die PKF WULF GRUPPE, gegründet 2011, bietet Mittelständlern und Familienunternehmen ein enormes Spektrum an Leistungen rund um Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Corporate Finance und Rechnungswesen. Dabei setzen sich über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leidenschaftlich und zielgenau für ihre Mandanten ein.

Die PKF WULF GRUPPE gehört zu einem internationalen Netzwerk, einem globalen Verbund unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften mit rund 20.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 490 Standorten in 150 Ländern. In Deutschland ist die PKF WULF GRUPPE ein Teil des deutschen PKF Netzwerkes mit 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem Umsatz von mehr als EUR 140 Mio.

Hauptsitz der PKF WULF GRUPPE ist Stuttgart. Es gehören in Baden-Württemberg und Bayern derzeit 20 Partner und 9 Gesellschaften zur Gruppe: PKF WULF & PARTNER in Stuttgart, PKF WULF BURR in Weissach, PKF WULF EGERMANN in Balingen, PKF WULF ENGELHARDT in Augsburg, PKF WULF NIGGEMANN WANDEL in Rottweil, PKF WULF PACKOWSKI in Stuttgart, PKF WULF RAGER in Stuttgart und Kirchheim unter Teck, PKF WULF SCHÄDLER BEY in Singen und PKF WULF WÖßNER WEIS in Freudenstadt.

Insgesamt arbeiten für die PKF WULF GRUPPE mittlerweile knapp 60 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

www.pkf-wulf-gruppe.de



