Nucleus Life AG kooperiert mit Vanguard im Bereich fondsgebundene Lebensversicherungen

Die Vorteile beider Firmen in einem Produkt.

Durch die Kooperation können Berater ab sofort auch die Liechtensteiner Versicherungslösung ProtectInvest der Nucleus Life AG in Deutschland mit Vanguard Produkten anbieten. Berater können so die unkomplizierten und kosteneffizienten Anlageprodukte aus dem Hause Vanguard mit der Liechtensteiner Versicherungslösung mit der Zulassung nach §34d verbinden. Sie haben damit für langfristig orientierte Kapitalanleger zusätzlich ein flexibles Bezugsrechtsmanagement und können dadurch die Bausteine Erben & Schenken optimal darstellen.

Ganz wichtig ist dabei neben der großen Auswahl an Vanguard ETFs und Fonds vor allem der Zugriff auf die von Vanguard gemanagte Multi-Asset ETF Serie LifeStrategy® 20, 40, 60 und 80. Auch die Vanguard Modellportfolios Konservativ, Moderat und Wachstum können über ProtectInvest abgebildet werden.

Markus Graf, Verwaltungsrat Nucleus Life AG, sagt: „Ich freue mich mit Vanguard einen weiteren Top-Vermögensverwalter für ProtectInvest, dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot der Nucleus Life AG, gewonnen zu haben. Die Nucleus Life AG ist sowohl ein Experte in der Digitalisierung fondsgebundener Versicherungen, den Themen Erben & Schenken als auch dem Nießbrauch am ProtectInvest. Durch die Produkte von Vanguard, dem Pionier der unkomplizierten und kosteneffizienten Anlagelösungen, bündeln wir die Vorteile beider Firmen hervorragend in einem Produkt!“

Sebastian Külps, Leiter des Geschäfts Deutschland und Österreich bei Vanguard, fügt hinzu: „Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Nucleus Life AG Vanguard Produkten schenkt. Unsere kostengünstigen, qualitativ hochwertigen und breit diversifizierten Produkte spiegeln die wichtigsten Bedürfnisse unserer Anleger wider, und die Nucleus Life AG hilft Anlegern, Zugang zu diesen Lösungen zu erhalten.“ Berater sind eingeladen die Vorteile der Zusammenarbeit in den nächsten Wochen in verschiedenen Webinaren kostenlos kennen zu lernen.

Über Vanguard: Vanguard ist ein etwas anderer Fondsmanager. Die Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 geht auf eine einfache, aber revolutionäre Idee zurück: Investmentgesellschaften sollten ihre Fonds ausschliesslich im Sinne der Fondsanleger verwalten. Mit dieser Philosophie und kosteneffizienten, unkomplizierten Anlagelösungen konnten bereits Millionen Menschen weltweit ihre Ziele erreichen.

