Die neue Popballade von Simone Cerovina – YOU’RE WAITING IN HEAVEN

Ein englisches Cover ihres eigenen deutschen Popsongs

Mit „You’re Waiting in Heaven“ öffnet Simone Cerovina ein neues, zutiefst persönliches Kapitel – und zugleich ein Fenster in eine Geschichte, die berührt, weil sie wahr ist. Erstmals singt sie einen eigenen Titel auf Englisch. Und doch ist es mehr als nur ein sprachlicher Schritt. Es ist der Versuch, einer Erinnerung, einem Verlust und einer ungebrochenen Verbindung eine Stimme zu geben.

Die Grundlage bildet eine einfühlsame, gereimte Übersetzung des deutschen Originals von Simone Cerovinas Song „Der Himmel muss warten“, die von einer Freundin aus Australien, die eine bilinguale Texterin ist, verfasst wurde. Was als Geste begann, wurde zu etwas Größerem: Ein neuer Text. Eine neue Melodie. Ein neues musikalisches Gewand. Und doch – dieselbe tiefe, wahre Geschichte.

Diese Geschichte beginnt mit einem Einschnitt, der alles verändert hat. Nach dem Tod ihres Ehemannes 2016, der Simone Cerovina als alleinerziehende Mutter von drei Kindern zurückließ, stand für sie die Welt still. Aus anfänglicher Sprachlosigkeit wurde irgendwann, als die Zeit reif dafür war, Inspiration. Und aus dieser Inspiration Musik. Musik, die vielen Menschen aus der Seele spricht, die schon einmal einen schweren Verlust erleiden mussten. Ein Song, der eine Botschaft in sich trägt, die bleibt: Liebe endet nicht mit dem Tod.

Der englische Text öffnet den Song für ein weltweites Publikum, doch seine Kraft liegt nicht in der Sprache – sondern im Gefühl dahinter. In der Sehnsucht. In der Erinnerung. Und in der leisen Gewissheit, dass da noch etwas ist. Dass jemand wartet.

Für Simone Cerovina war es eine besondere Herausforderung, diesen Song in einer Fremdsprache einzusingen. Doch genau darin liegt auch seine Stärke: Die Stimme klingt verletzlich – und gleichzeitig entschlossen. Zerbrechlich – und doch getragen von innerer Kraft. Im Refrain verdichtet sich all das zu einem Moment, der bleibt. Ein Moment zwischen Loslassen und Festhalten. Zwischen Abschied und Hoffnung. „You’re Waiting in Heaven“ ist keine einfache Ballade. Es ist ein musikalischer Brief. Ein Dialog über Grenzen hinweg. Und ein bewegendes Zeugnis dafür, dass echte Geschichten immer ihren Weg finden – egal in welcher Sprache.

„You’re Waiting In Heaven“ ist ein Song über Verlust, Liebe und das Weiterleben. Leise. Ehrlich. Und von einer Tiefe, die man nicht schreiben kann – sondern nur fühlen.

Musikproduktion: Dominik Heinz

Musik: Willi Schilling

Text: Evelin Elke Vordermeier nach dem Text von Simone Cerovina zu „Der Himmel muss warten“

Gesang: Simone Cerovina

Quelle: Büro Dominik Heinz

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