Wahlen beim Frühjahrestreffen der Pro Retina Berlin-Brandenburg

Neue Besen kehren gut

Berlin, 02. Mai

Beim diesjährigen Frühjahrestreffen der Regionalgruppe Berlin-Brandenburg stand die turnusmäßige Wahl der Gruppenleitung auf der Agenda. Da Elke Unger-Robra und ihr Team nicht mehr antrat, wurde ein fast komplettes Team neu gewählt.

Dietmar Polok stellte sich als Wahleiter zur Verfügung. Herr Polok ist der Vereins-vorsitzende des Berliner Blindenvereins ABSV, in deren Räume die Versammlung abgehalten wurde.

Alle Positionen wurden in Einzelwahl mit Handzeichen gewählt. Alle Gruppenleitungsmitglieder wurden fast einstimmig bestimmt.

Neue Leitung:

Florian Wille, Gruppenleiter

Dörte Schwabe, stellv. Gruppenleiterin

Bärbel Ott, Kassenwartin

Claudio Orlando, Beisitzer (Junge Pro Retina)

Danach referierten drei Gastreferenten über verschiedene Themen im Zusammenhang mit Augenerkrankungen und Blindheit.

Zu den Augenerkrankungen wo sich Pro Retina kümmert gehören unter anderem Retinitis Pigmentosa, Chorioideremie, Morbus-Stargard, Alters-Makula-Degeneration/AMD, und Zäpfchen-Stäbchen-Dystrophie/ZSD.

Der erste Referent war Martin Müller von SL-Selbstbestimmung Leben. Es ging dabei um das Thema „Persönliche Assistenz und die Angebote von SL- Selbstbestimmung Leben“. Seine Firma unterstützt sehbehinderte und blinde Menschen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Nach der Mittagspause referierte Maria Schüller, Mobilitätstrainerin. Sie sprach über die Themen Organisation, Mobilität und LPF/ Lebenspraktische Fähigkeiten. Ein sehr interessantes Thema, das viele Fragen aus der Versammlung hervor brachte.

Den Referentenabschluss machte Herr Dirks, Firma HelpTech, Neue Hilfsmittel.

Er referierte hauptsächlich über ein elektronisches Gerät, das beim Lesen von Dokumenten, Büchern und auch beim Einkauf helfen kann und soll.

Zum Schluss würdigte der neue Gruppenleiter Florian Wille die großartige Arbeit von Elke Unger-Robra und bedankte sich dafür. Mit tosendem Applaus würdigte das Auditorium die Arbeit von Elke.

Zum Treffen kamen auch Daniela Weiß und Jörg-Michael Schuler vom Vorstand von Pro Retina Deutschland. Herr Schuler konnte einige Infos aus dem Bundesvorstand und dessen Arbeit erzählen.

Wissenswertes:

Der nächste Stammtisch findet am Freitag den 15. Mai statt.

Auch die Sozialberatung wird weitergeführt. Dasselbe gilt für den Zoom-Stammtisch.

Mehr Infos gibt es unter www.pro-retina.de

Bericht: Hans Peter Sperber, Pressewart der RG Berlin-Brandenburg

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