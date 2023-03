Patienten-Informationsveranstaltung im Vivantes Klinikum Neukölln von Berlin

Ein Symposium für Betroffene und Interessierte

Die PRO RETINA Deutschland e.V. ist eine Selbsthilfeorganisation für Augenerkrankte mit Netzhautdegenerationen. Für ihre Mitglieder bietet sie Informationen, Beratung und Austausch an. Sie ist in Regionalgruppen unterteilt. In Zusammenarbeit mit der Augenklinik des Vivantes-Klinikum wird ein Patienteninformationstag für Mitglieder, Betroffene und Interessierte organisiert. Im Zentrum steht die Altersbedingte Makuladegeneration (AMD), Stand und Ausblick von Therapien und Versorgung.

Programm:

Vorstellung der Pro Retina

Franz Badura – Vorsitzender Retina International

Vorstellung der Patientensprechstunde für Netzhaut-, Makula- und Sehnerverkrankungen

Elke Unger-Robra, Leiterin der Regionalgruppe der Pro Retina

Berlin-Brandenburg

Prävention und Therapiemöglichkeiten bei AMD

Prof. Dr. med. Sabine Aisenbrey

Implantate und Linsen bei AMD

Dr. med. Moritz Niemeyer

Optische Sehhilfen bei AMD

Jan Lödige

Aktuelles aus der Grundlagenforschung

Prof. Dr. Olaf Strauß

Ort und Termin:

Vivantes-Klinikum Neukölln im Festsaal, Rudower Str. 48, 12351 Berlin

Dienstag, den 18. April ab 15 Uhr – eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Regionalgruppe Berlin-brandenburg trifft sich jeden dritten Freitag im Monat in Berlin zum regen Austausch. Mehr Infos dazu gibt es bei Elke Unger-Robra per Mail unter rg-be-bb@pro-retina.de

Infos zur Pro Retina gibt es im Internet unter www.pro-retina.de

Bericht: Hans Peter Sperber/ Pressewart der RG Berlin-Brandenburg

