Frühjahrstreffen der Pro Retina Regionalgruppe Berlin – Brandenburg

Die Augen – Selbsthilfe zeigt sich öffentlich

Die PRO RETINA Deutschland e. V. ist mit bundesweit mehr als 6.000 Mitgliedern in rund 60 Regionalgruppen die größte und älteste Selbsthilfevereinigung von und für Menschen mit Netzhautdegenerationen und deren Angehörige.

Unser Motto: Forschung fördern – Krankheit bewältigen – selbstbestimmt leben

Durch umfassende und unabhängige Information und Beratung, Vernetzung, Interessenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit setzen wir uns dafür ein, dass blinde und sehbehinderte Menschen ihre Krankheit (gemeinsam) bewältigen und ein selbstbestimmtes Leben führen. Wir fördern die Forschung, um Therapien zu entwickeln, die fortschreitenden Sehverlust aufhalten oder gar ganz verhindern, und verfügen über ein breites Netzwerk in Forschung und Augenheilkunde.

Die Regionalgruppe Berlin-Brandenburg der PRO RETINA hat derzeit ca. 300 Mitglieder, die sich zu verschiedenen Aktivitäten treffen.

Dazu gehören:

o Monatlich ein offener Gesprächskreis (Stammtisch): Hier können Betroffene und Angehörige offen über alle Fragen und Gedanken sprechen und von anderen Betroffenen erfahren, wie diese mit ihrer Krankheit umgehen.

Der Stammtisch findet jeden dritten Freitag im Monat statt – Anmeldung bei der Gruppenleiterin Elke Unger-Robra

o Regelmäßige Outdooraktivitäten: Gemeinsame Unternehmungen sind im Verein sehr wichtig, um positive Erlebnisse für Menschen mit Sehbehinderungen und deren Angehörige zu schaffen. Dies ist zum Beispiel bei Wanderungen im Spreewald möglich.

o Alle zwei Wochen gibt es Patientensprechstunden im Klinikum Neukölln: Hier können Erkrankte sich konkrete Hilfe unter anderem zu ihren Krankheitsbildern und Therapiemöglichkeiten holen. Selbst betroffene PRO RETINA Mitglieder der Regionalgruppe beraten ehrenamtlich.

o Telefonische und persönliche Beratungen durch geschulte Berater der PRO RETINA zu unterschiedlichen Krankheitsbildern.

In Planung befindet sich ein Schulprojekt. Betroffene besuchen Schulklassen der verschiedenen Schulformen, um Kinder und Jugendliche für die Themen Sehbehinderung, Blindheit, Barrierefreiheit zu sensibilisieren.

Die Angebote richten sich natürlich hauptsächlich an Betroffene und Angehörige, aber auch Menschen, die sich unabhängig davon für Themen rund um Netzhauterkrankungen interessieren sind herzlich eingeladen.

Die PRO RETINA lebt von und mit Aktiven, die den Verein und seine Angebote gestalten. Auch auf der Ebene des Bundesverbandes gibt es viele Möglichkeiten der Mitarbeit.

Dann gibt es jedes Jahr zwei große Veranstaltungen mit Referenten zu unterschiedlichen Themen.

Dieses Jahr findet die Frühjahrstagung am Samstag den 21. Mai im „Haus der Blinden“ des ABSV statt.

Programm:

Kommissariat Vorbeugung Berliner Polizei: Wie schütze ich mich im Alltag?

Wahl der Regionalgruppenleitung

Mittagsimbiss

Rechtsassessor Markus Brinker, rbm: Wie hilft rbm den Mitgliedern?

Aktuelle Fälle aus der Arbeit der Kanzlei

Aktuelles aus dem Verein

Bitte meldet euch bei Elke telefonisch, auch AB benutzen (030 56 22 915)

oder per E-Mail.

Mehr Informationen auf https://www.pro-retina.de/regionalgruppen/berlin-und-brandenburg

Kontakt: Elke Unger Robra, Regionalgruppenleiterin, Telefon 030 5622915,

Mail: rg-berlin-brandenburg@pro-retina.de

Hans Peter HP Sperber, Pressereferent, Telefon 030 65911004?, Mail: kontakt@sperbys-musikplantage.de

