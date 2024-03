Pro Retina Frühjahrestagung in Berlin

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen

Berlin, März 2024

Die Regionalgruppe Berlin-Brandenburg der PRO RETINA veranstaltet jedes Frühjahr ein großes Regionalgruppentreffen in Berlin. So gibt es dieses Jahr auch wieder ein Treffen mit interessanten Vortrags-Themen.

Regionalgruppenleiterin Elke Unger-Robra lädt herzlich dazu ein.

Wo und Wann:

Samstag, 6. April 2024 um 11.00 Uhr bis circa 15.00 Uhr, ABSV – Haus der Blinden/ Großer Saal, Auerbachstraße 7, 14193 Berlin/ S-Bahn Grunewald/ S7

Programm:

Begrüßung

Prof. Dr. Olaf Strauß, Charité Berlin,

Stand der Gentherapie und die Herausforderungen in der Zukunft

Mittagsimbiss

Das Angebot des Arbeitskreises Sport der PRO RETINA

Stefan Schreiber, Amtsbetreuer, Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf,

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung

Aktuelles aus dem Verein

Verschiedenes

Bitte meldet euch bis zum 17. März 2024 bei Elke Unger-Robra an telefonisch, auch AB benutzen oder per E-Mail.

Mail: rg-be-bb@pro-retina.de

Es können Fragen gestellt werden und auch diskutiert werden. Der Patient hat das Wort!

Die Regionalgruppe Berlin-Brandenburg trifft sich jeden dritten Freitag im Monat in Berlin zum regen Austausch. Mehr Infos dazu gibt es bei Elke Unger-Robra per Mail unter rg-be-bb@pro-retina.de

Dann gibt es einmal im Monat eine Patientensprechstunde im Vivantes-Klinikum Neukölln von Berlin. Infos dazu auch bei Elke Unger-Robra.

Infos zur PRO RETINA gibt es im Internet unter www.pro-retina.de

Bericht: Hans Peter Sperber/ Pressewart der RG Berlin-Brandenburg

Kontakt:

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

