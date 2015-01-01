  • Großes Regionalgruppen-Treffen in Berlin von Pro Retina

    Generationswechsle durch Wahlen

    Berlin – Mai 2026
    Jedes Jahr veranstaltet die Pro-Retina-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg im Frühjahr ein großes Gruppentreffen mit Referenten und Vorträgen.
    Auch dieses Jahr findet wieder so ein Treffen statt. Die Veranstaltung wird am
    Samstag den 2. Mai im „Haus der blinden“, ABSV Berlin statt.
    Anmeldung bis 8.April unter Telefon0305622915 bei der Vorsitzenden Elke Unger, oder per E-Mail rg-be-bb@pro-retina.de

    Retinitis Pigmentosa, Chorioideremie, Morbus-Stargard, Alters-Makula-Degeneration/AMD, und Zäpfchen-Stäbchen-Dystrophie/ZSD sind solche Krankheiten.

    Programm:
    Begrüßung
    Wahl der Regionalgruppenleitung
    Martin Müller, SL-Selbstbestimmung Leben
    Persönliche Assistenz und die Angebote von SL- Selbstbestimmung Leben
    Mittagsimbiss
    Maria Schüller, Mobilitätstrainerin
    Herr Dirks, Firma HelpTech, Neue Hilfsmittel
    Aktuelles aus dem Verein
    Verschiedenes
    Besonders wichtig und interessant ist die Wahl einer neuen Regionalgruppen-Leitung. Denn Elke Unger will das Amt nach jahrelanger intensiver Leitung an einen jüngeren Nachfolger abgeben!

    Die Regionalgruppe veranstaltet auch monatliche Stammtische(jeden 3. Freitag) und bietet Beratungen zum Thema „Seltene Netzhauterkrankungen“ an. Dazu gibt es Patientensprechstunden im Vivantes-Klinikum Berlin-Neukölln.
    Quelle: Pro Retina Berlin-Brandenburg

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