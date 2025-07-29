  • Sag ihr, ich hab dich nie geliebt – der neue berührende Schlager von Daniela Urich

    Die Karriere geht weiter

    BildMit ihrer neuen Single “ Sag ihr, ich hab dich nie geliebt “ meldet sich Daniela Urich eindrucksvoll zurück.
    Gefühlvoll, authentisch und so nah am Leben wie nie zuvor.
    Pünktlich zum Frühling, der Zeit der Emotionen und des Neubeginns, präsentiert die sympathische österreichische Schlagersängerin einen bewegenden Song über Liebe, Verlust und die Kraft, wieder aufzustehen. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von drei Menschen. Eine große Liebe zerbricht unerwartet, zurück bleiben Schmerz, Unverständnis und die quälende Frage nach dem „Warum?“. Doch genau hier setzt die Botschaft des Songs an:
    Den Mut zu finden, loszulassen und gestärkt seinen eigenen Weg weiterzugehen.
    Musikalisch verbindet der Titel moderne Schlager-Elemente mit einer eingängigen Melodie, die sofort ins Ohr geht und zum Mitsingen und Tanzen einlädt. Daniela Urich verleiht dem Song mit ihrer klaren, ausdrucksstarken Stimme eine ganz besondere Tiefe und bleibt dabei ihrem unverkennbaren Stil treu.
    Emotional, ehrlich und berührend.

    Seit über 25 Jahren steht Daniela Urich für Musik mit Herz und Leidenschaft. Mit ihrer authentischen Art, ihrer natürlichen Ausstrahlung und der spürbaren Nähe zu ihren Fans hat sie sich im gesamten deutschsprachigen Raum eine treue Fangemeinde aufgebaut. Nicht ohne Grund wird sie liebevoll „Die Stimme der Herzen“ genannt.
    Ein Titel, der ihre besondere Verbindung zum Publikum perfekt widerspiegelt.
    Erfolge in internationalen Hitparaden sowie zahlreiche beliebte Titel haben ihren Weg geprägt und ihren Status als feste Größe in der Schlagerszene gefestigt. Mit “ Sag ihr, ich hab dich nie geliebt “ knüpft sie nun an diese Erfolge an und zeigt einmal mehr, dass sie es versteht, Geschichten aus dem Leben in Musik zu verwandeln, die berührt und verbindet.
    Begleitet wird die Veröffentlichung von einem stimmungsvollen Musikvideo, das die Emotionen des Songs visuell unterstreicht und seine Botschaft eindrucksvoll transportiert.

    Artist: Daniela Urich
    Komponist: Tom Marxlund
    Producer: Jack Fruno
    Text: Paul Ersega
    Photo: Manfred Baumann
    Grafik & Design: Mario Huemer
    Label: Ento LC 74816
    EAN: 9004610201209
    ISRC: ATE832600999
    VÖ-Datum: 30.03.2026

    https://www.qobuz.com/…/sag-ihr-ich-ab…/x1sd6own2qerk
    https://open.spotify.com/int…/album/3QYvXhmlt0rXV7BnBCvTEV
    https://music.apple.com/…/sag-ihr-ich-ab…/1889561143
    Quelle: Büro Daniela Urich

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