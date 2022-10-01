Nie mehr weinen – der neue berührende Schlager von Alfred Bischof

Die neue tolle Ballade

Mit seinem Song „Nie mehr weinen“ erzählt der österreichische Liedermacher Alfred Bischof eine Geschichte, die viele Menschen aus ihrem eigenen Leben kennen: Vertrauen schenken – und enttäuscht werden.

Der Song handelt von Menschen, die immer wieder an das Gute glauben, anderen eine Chance geben und doch zu oft ausgenutzt werden. Freundschaften zerbrechen, Versprechen werden gebrochen, und hinter dem Rücken wird schlecht gesprochen. Doch „Nie mehr weinen“ ist kein trauriger Abschied, sondern ein entschlossener Neuanfang. Der Refrain steht für einen klaren inneren Entschluss: sich nicht mehr verletzen zu lassen und aus den Erfahrungen des Lebens stärker hervorzugehen.

Typisch für Alfred Bischofs Liedermacher-Stil verbindet der Titel ehrliche, lebensnahe Texte mit einer eingängigen Melodie. Seine Lieder greifen Themen aus dem Alltag auf – Beziehungen, Vertrauen, Enttäuschungen, aber auch Hoffnung und Selbstbestimmung.

„Nie mehr weinen“ erschien erstmals am 1. Oktober 2022 als Single. Im Dezember 2024 wurde der Song erneut veröffentlicht und ist seither auch auf dem Album „Du schaffst all’s“ zu hören. Text und Musik stammen vollständig aus der Feder von Alfred Bischof, der auch die Rechte an dem Werk hält.

Mit seinen Liedern möchte Alfred Bischof Menschen berühren, zum Nachdenken bringen und Mut machen – ganz nach seinem Motto: „Lieder aus dem Leben, zum Lachen, Zuhören und Nachdenken.“

Weitere Informationen: www.bischof-liedermacher.at

Titel: Nie mehr weinen

Interpret: Alfred Bischof

Text & Musik: Alfred Bischof

Erstveröffentlichung (Single): 01.10.2022

Album: „Du schaffst all’s“ (2024)

ISRC: ATAE32200004

Label und Verlag: Alfred Bischof, Labelcode: LC98465

Widerveröffentlichung: 15. März 2026

Quelle: Büro Alfred Bischof

