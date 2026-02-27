Give me my first kiss Rosa – der neue Schlager von Sternenregen

Wer oder was ist Rosa? Eine spannende Frage.

Zart, weich, sinnlich, voll, saftig. Schmal, bestimmend, energisch, fordernd. Verletzlich, sensibel, gefühlvoll, zärtlich. Sind einige Attribute von ihr. Sie ist maskulin, wie feminin oder non-binär? Erweckt unsere Fantasie, lässt uns in Tagträumen versinken. Eines ist unumstritten: Lippen faszinieren uns. In jeder Form und Gestalt. Lippen stehen für Sinnlichkeit, Leidenschaft und Küssen. Küssen ist so wunderbar!

„Give me my first kiss – R(r)osa“ Diana & Mario, alias Sternenregen, haben in den letzten drei Jahrzehnten zahlreiche Erfahrung auf den unterschiedlichsten Bühnen und Feierlichkeiten gesammelt. Egal ob Tanzlokale, Festzelte, Hotelsäle, private Feiern, größere Konzertbühnen etc. sie fühlten sich überall, gleichermaßen wohl. Ihre größte Leidenschaft: „Die Menschen zum Tanzen und Feiern bewegen“. Denn Tanzen und Feiern verbindet Generationen, verbindet Menschen, lässt die Sorgen und Ängste unserer Zeit für ein paar Stunden vor der Türe. „Give me my first Kiss – Rosa“ führt zwangsläufig zum „Wippen und Zucken“ der Beine. Worauf wartet Ihr? Ab auf die Tanzfläche. Singt mit. Tanzt mit. Feiert mit.

Zu: „Give me my first kiss – Rosa“ Der Titel ist ab 27.02.26 in allen gängigen Streaming- und Downloadportalen erhältlich und wird zeitgleich auch per MPN digital bemustert.

Kontakt:

DIWA Music – Diana Berk – Mobil: +49 170 8302767 – Mail: office@neeberk.de

https://www.youtube.com/watch?v=2iLUxe9-9hA

https://www.facebook.com/profile.php?id=100043685481287

https://www.instagram.com/sternenregen321/?hl=de

https://www.neeberk.de/sternenregen/

https://open.spotify.com/intl-de/artist/0lrBPxMG4jUXbKnbyZv253

https://music.apple.com/de/artist/sternenregen/430926888

https://soundcloud.com/sternenregen

Sternenregen – Give me my first Kiss Rosa 04:18 Minuten

EAN: 4064946695221

ISRC: DEYX82287503

Musik: Mario Berk, Text: Diana Berk

Label: DIWA Music – Ludwigstraße 11 – 63679 Schotten

Quelle: Büro Sternenregen/ Diana Neeb-Berk

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



