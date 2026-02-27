  • Give me my first kiss Rosa – der neue Schlager von Sternenregen

    Wer oder was ist Rosa? Eine spannende Frage.

    BildZart, weich, sinnlich, voll, saftig. Schmal, bestimmend, energisch, fordernd. Verletzlich, sensibel, gefühlvoll, zärtlich. Sind einige Attribute von ihr. Sie ist maskulin, wie feminin oder non-binär? Erweckt unsere Fantasie, lässt uns in Tagträumen versinken. Eines ist unumstritten: Lippen faszinieren uns. In jeder Form und Gestalt. Lippen stehen für Sinnlichkeit, Leidenschaft und Küssen. Küssen ist so wunderbar!

    „Give me my first kiss – R(r)osa“ Diana & Mario, alias Sternenregen, haben in den letzten drei Jahrzehnten zahlreiche Erfahrung auf den unterschiedlichsten Bühnen und Feierlichkeiten gesammelt. Egal ob Tanzlokale, Festzelte, Hotelsäle, private Feiern, größere Konzertbühnen etc. sie fühlten sich überall, gleichermaßen wohl. Ihre größte Leidenschaft: „Die Menschen zum Tanzen und Feiern bewegen“. Denn Tanzen und Feiern verbindet Generationen, verbindet Menschen, lässt die Sorgen und Ängste unserer Zeit für ein paar Stunden vor der Türe. „Give me my first Kiss – Rosa“ führt zwangsläufig zum „Wippen und Zucken“ der Beine. Worauf wartet Ihr? Ab auf die Tanzfläche. Singt mit. Tanzt mit. Feiert mit.

    Zu: „Give me my first kiss – Rosa“ Der Titel ist ab 27.02.26 in allen gängigen Streaming- und Downloadportalen erhältlich und wird zeitgleich auch per MPN digital bemustert.

    Kontakt:
    DIWA Music – Diana Berk – Mobil: +49 170 8302767 – Mail: office@neeberk.de

    https://www.youtube.com/watch?v=2iLUxe9-9hA
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100043685481287
    https://www.instagram.com/sternenregen321/?hl=de
    https://www.neeberk.de/sternenregen/
    https://open.spotify.com/intl-de/artist/0lrBPxMG4jUXbKnbyZv253
    https://music.apple.com/de/artist/sternenregen/430926888
    https://soundcloud.com/sternenregen

    Sternenregen – Give me my first Kiss Rosa 04:18 Minuten
    EAN: 4064946695221
    ISRC: DEYX82287503
    Musik: Mario Berk, Text: Diana Berk
    Label: DIWA Music – Ludwigstraße 11 – 63679 Schotten

    Quelle: Büro Sternenregen/ Diana Neeb-Berk

