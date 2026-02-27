-
Give me my first kiss Rosa – der neue Schlager von Sternenregen
Wer oder was ist Rosa? Eine spannende Frage.
Zart, weich, sinnlich, voll, saftig. Schmal, bestimmend, energisch, fordernd. Verletzlich, sensibel, gefühlvoll, zärtlich. Sind einige Attribute von ihr. Sie ist maskulin, wie feminin oder non-binär? Erweckt unsere Fantasie, lässt uns in Tagträumen versinken. Eines ist unumstritten: Lippen faszinieren uns. In jeder Form und Gestalt. Lippen stehen für Sinnlichkeit, Leidenschaft und Küssen. Küssen ist so wunderbar!
„Give me my first kiss – R(r)osa“ Diana & Mario, alias Sternenregen, haben in den letzten drei Jahrzehnten zahlreiche Erfahrung auf den unterschiedlichsten Bühnen und Feierlichkeiten gesammelt. Egal ob Tanzlokale, Festzelte, Hotelsäle, private Feiern, größere Konzertbühnen etc. sie fühlten sich überall, gleichermaßen wohl. Ihre größte Leidenschaft: „Die Menschen zum Tanzen und Feiern bewegen“. Denn Tanzen und Feiern verbindet Generationen, verbindet Menschen, lässt die Sorgen und Ängste unserer Zeit für ein paar Stunden vor der Türe. „Give me my first Kiss – Rosa“ führt zwangsläufig zum „Wippen und Zucken“ der Beine. Worauf wartet Ihr? Ab auf die Tanzfläche. Singt mit. Tanzt mit. Feiert mit.
Zu: „Give me my first kiss – Rosa“ Der Titel ist ab 27.02.26 in allen gängigen Streaming- und Downloadportalen erhältlich und wird zeitgleich auch per MPN digital bemustert.
Kontakt:
DIWA Music – Diana Berk – Mobil: +49 170 8302767 – Mail: office@neeberk.de
https://www.youtube.com/watch?v=2iLUxe9-9hA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043685481287
https://www.instagram.com/sternenregen321/?hl=de
https://www.neeberk.de/sternenregen/
https://open.spotify.com/intl-de/artist/0lrBPxMG4jUXbKnbyZv253
https://music.apple.com/de/artist/sternenregen/430926888
https://soundcloud.com/sternenregen
Sternenregen – Give me my first Kiss Rosa 04:18 Minuten
EAN: 4064946695221
ISRC: DEYX82287503
Musik: Mario Berk, Text: Diana Berk
Label: DIWA Music – Ludwigstraße 11 – 63679 Schotten
Quelle: Büro Sternenregen/ Diana Neeb-Berk
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
ATORN Druckluftpistolen – Vielseitige Lösungen für Druckluftanwendungen EDV und IT Entsorgung in Magdeburg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung für Start-ups
Give me my first kiss Rosa – der neue Schlager von Sternenregen
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Frühling beim Dosenprofi – jetzt 10 % Rabatt sichern
- „Evergreen-Destinationen bleiben“ – Olaf Thiel über den Impact des Standorts im Automotive-Eventgeschäft
- Great Barrier Reef – Das Panorama von Yadegar Asisi im Panometer Dresden
- e*loquentia: Die KI-gestützte Übersetzungslösung für Leitstellen von Rettungsdienst und Feuerwehr
- EDV und IT Entsorgung in Magdeburg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung für Start-ups
- Give me my first kiss Rosa – der neue Schlager von Sternenregen
- ATORN Druckluftpistolen – Vielseitige Lösungen für Druckluftanwendungen
- Offener Brief von 24 Organisationen an Minister Pistorius: Rekrutierung von minderjährigen Soldaten stoppen
- E WIE EINFACH erhält „Excellent Shop Award“ von Trusted Shops für 10 Jahre Zertifizierung
- NIS-2 GAP-Analyse und Planung der Umsetzung mit GAP View Audit Management Software
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.