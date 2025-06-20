-
Verzeih dir – eine Auskopplung aus dem Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang“
Das große Comeback geht weiter!
Am 06.03.2026 wird die neue Ronny Krappmann Single „Verzeih dir“ – eine Auskopplung aus dem am 20.06.2025 erschienenen Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang“ – im MPN, allen Funkstationen und relevanten Downloadportalen bemustert und veröffentlicht.
Ein Song, der mit seinen positiven Vibes perfekt in jede gute Radiosendung und zum stärkenden, erwachenden Frühling passt. Ein Lied, das ermuntern soll, alte Muster hinter sich zu lassen und die starken Seiten der eigenen Persönlichkeit in den Fokus zu rücken. Aufbruchsstimmung mit der versteckten Botschaft, das Leben zu genießen und die Umwege als Chance zu begreifen, um Neues zu entdecken.
Ronny Krappmann, der Fleißige, Ausdauernde und Vielseitige unter den Künstlern weiß genau, wovon er singt – oder spricht. Denn wenn er auf der Bühne steht, verbindet er oft und gern das eine mit dem anderen. So kann man den sympathischen Dresdner ab dem 20.03.2026 auch bei seiner ersten Sprecherrolle für die Kult- Hörspielreihe „Die drei ???“ Folge 238 mit dem Titel „Falsche Schuld“ hören oder ihn u.a. am 25.03.2026 als Erzähler des Stückes „Krabat“ – Schwarze Magie in Sand gemalt – mit den beliebten Sandartisten im Boulevardtheater Dresden erleben.
Projekte, die fordern und den Horizont erweitern. Ebenso wie seine musikalische Handschrift es mit „Verzeih dir“ zu tun vermag, die zudem Lust darauf macht, sich auch die anfangs erwähnte Album-CD mal ein bisschen näher zu betrachten…
Aktuelle Termine:
19.03.2026 19.30 Uhr „Der kleine Prinz“ Bürgergarten Stollberg
22.03.2026 14.00 Uhr „Der kleine Prinz“ Kabarett SanftWut Leipzig
25.03.2026 19.30 Uhr „Krabat“ Boulevardtheater Dresden
23.05.2026 20.00 Uhr „Krabat“ Kabarett SanftWut Leipzig
14.08.1026 19.30 Uhr „Krabat“ Boulevardtheater Dresden
12.12.2026 11.00 Uhr „A Christmas Carol“ Boulevardtheater Dresden
26.12.2026 19.30 Uhr „A Christmas Carol“ Boulevardtheater Dresden
27.12.2026 19.30 Uhr „Der kleine Prinz“ Boulevardtheater Dresden
Infos zum Sänger unter: www.ronny-krappmann.de
Promokontakt: Heike Fransecky / Pipmatz MV
Facebook: Krappmann
Instagram: voiceoftelevision
Youtube: voiceoftelevision
Ronny Krappmann – „Verzeih dir“
EAN: 4260026639448
„Am Ende bleibt der Anfang“ – Album CD
CD 400258780036
Musik: Andreas Goldmann
Text: Heike Fransecky
ISRC: DET772501085
Label: DA-MUSIC, LC 08744
www.da-music.de
Quelle: Büro Heike Fransecky
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Verzeih dir – eine Auskopplung aus dem Comeback-Album „Am Ende bleibt der Anfang"
