Der neue Countryschlager von George La Busch – Mit dir ist jeder Tag ein Sonntag

Der Sänger reitet weiter im deutschen Countryland

Mit seinem neuen Song „Mit Dir ist jeder Tag ein Sonntag“ meldet sich George La Busch 2026 mit einem spritzigen, modernen Countrysong zurück, der vom ersten Takt an für beste Laune sorgt. Der Titel versprüht pure Lebensfreude, lädt zum Mitsingen ein und entfaltet sofort eine positive Energie, der man sich kaum entziehen kann.

Mit eingängiger Melodie, treibendem Groove und charmanter Leichtigkeit entwickelt sich der Song schnell zu einem echten Ohrwurm, der sommerliche Gefühle weckt und den Alltag für ein paar Minuten vergessen lässt.

Der Song transportiert das Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit und diesen ganz besonderen Momenten, in denen sich jeder Tag wie ein Sonntag anfühlt – unbeschwert, warm und voller guter Stimmung. Genau dieses Gefühl fängt George La Busch mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinem authentischen Country-Style auf eindrucksvolle Weise ein.

Gemeinsam mit Horst Lemke ist hier eine Produktion entstanden, die musikalisches Können mit echter Emotion verbindet. Die beiden Künstler haben mit viel Herzblut und Liebe zum Detail einen Titel geschaffen, der sowohl klassische Country-Elemente als auch moderne Einflüsse vereint und damit ein breites Publikum anspricht.

„Mit Dir ist jeder Tag ein Sonntag“ ist mehr als nur ein Song – es ist ein musikalisches Versprechen von guter Laune, positiven Vibes und unvergesslichen Sommermomenten. Ein Titel, der auf keiner Sommer-Playlist fehlen darf und sich ideal für Radio-Airplay, Events und Live-Auftritte eignet.

Der neue Song erscheint am 1. März und ist auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen sowie direkt bei CHD Sound & Music erhältlich.

Texter: Georg Labusch

Komponisten: Georg Labusch & Horst Lemke

Quelle: CHD Sound & Music

