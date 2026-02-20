-
Dirndlpunk – Der neue Party-Hitmix ist da
Achtung Gute Laune!
Mit dem neuen Eskalations- Party-Hitmix bringt Dirndlpunk ein neues Level in die Schlagermusik. Ein unverwechselbarer Mix aus alpinem Lifestyle, moderner Partymusik und frechem Charme mit viel Augenzwinkern zeichnet den mitreißenden Sound aus, der direkt zum Mitsingen und Mittanzen einlädt. Abschalten vom Alltag ist angesagt. Treibende Beats und bekannte Melodien der bekanntesten Dirndlpunk Hits liefern den perfekten Sound für jedes Eventformat, Gala, Après-Ski, Festival, Club und Unterhaltungsfernsehen.
Dirndlpunk sorgt für Stimmungsgarantie. Die zeitgemäße Produktion von Stefan Weidenbrück richtet sich an ein breites Publikum im Schlagerbereich. „Unsere Musik verbindet Menschen“, sagt Frontfrau Angelika Zwerenz.
Die Bühnenoutfits werden im unverwechselbaren Stil der Dirndlpunk Alpin Glam Couture präsentiert – eine frech glamouröse Fusion aus alpiner Tradition und moderner Showästhethik.
Veröffentlicht wurde der Dirndlpunk Party-Hitmix am 20.02.2026 von Fiesta Records/ Universal Musik.
Label: Fiesta-Records, LC 02000
Vertrieb: Universal Musik
Youtube: https://youtu.be/6QGlIoN6f4o?si=IZtKUPB7-_PTjHVp
Spotify: https://open.spotify.com/track/7FR9Z1u2GL9tbyMKxxmBaM?si=mVb62-T4SpaRRJKzXfD7aw
Mehr Infos zu Dirndlpunk gibt es bei Ihnen auf Ihrer Website und in den sozialen Medien von
Instagram/ Facebook/ TikTok: dirndlpunk
Quelle: Büro Dirndlpunk
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Energiestoffwechsel im Frühjahr: Warum B-Vitamine und Vitamin B12 jetzt besonders relevant sind Zwischen Inflation, Krisen und Kryptowährungen: Warum Gold wieder stärker gefragt ist
Dirndlpunk – Der neue Party-Hitmix ist da
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Vakuum senkt Wartungsaufwand und Betriebskosten in der Nudelproduktion
- Deutsche Krebshilfe fördert bundesweit 25 Patientenkongresse
- Zwischen Inflation, Krisen und Kryptowährungen: Warum Gold wieder stärker gefragt ist
- Dirndlpunk – Der neue Party-Hitmix ist da
- Energiestoffwechsel im Frühjahr: Warum B-Vitamine und Vitamin B12 jetzt besonders relevant sind
- ComLine ist neuer Partner von CPN
- Kein Platz an der Wand? Dann kommt der 5S-Reinigungswagen eben mit zur Maschine!
- IVATION entwickelt systemoffene, intelligente Energiesystemlandschaften
- Emrich & Carle Immobilien: Ihr Immobilienmakler in Heidesheim und Ingelheim mit Marktkompetenz
- Dönges präsentiert den Rauchschutzvorhang Smoke Defender
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.