Dirndlpunk – Der neue Party-Hitmix ist da

Achtung Gute Laune!

Mit dem neuen Eskalations- Party-Hitmix bringt Dirndlpunk ein neues Level in die Schlagermusik. Ein unverwechselbarer Mix aus alpinem Lifestyle, moderner Partymusik und frechem Charme mit viel Augenzwinkern zeichnet den mitreißenden Sound aus, der direkt zum Mitsingen und Mittanzen einlädt. Abschalten vom Alltag ist angesagt. Treibende Beats und bekannte Melodien der bekanntesten Dirndlpunk Hits liefern den perfekten Sound für jedes Eventformat, Gala, Après-Ski, Festival, Club und Unterhaltungsfernsehen.

Dirndlpunk sorgt für Stimmungsgarantie. Die zeitgemäße Produktion von Stefan Weidenbrück richtet sich an ein breites Publikum im Schlagerbereich. „Unsere Musik verbindet Menschen“, sagt Frontfrau Angelika Zwerenz.

Die Bühnenoutfits werden im unverwechselbaren Stil der Dirndlpunk Alpin Glam Couture präsentiert – eine frech glamouröse Fusion aus alpiner Tradition und moderner Showästhethik.

Veröffentlicht wurde der Dirndlpunk Party-Hitmix am 20.02.2026 von Fiesta Records/ Universal Musik.

Label: Fiesta-Records, LC 02000

Vertrieb: Universal Musik

Youtube: https://youtu.be/6QGlIoN6f4o?si=IZtKUPB7-_PTjHVp

Spotify: https://open.spotify.com/track/7FR9Z1u2GL9tbyMKxxmBaM?si=mVb62-T4SpaRRJKzXfD7aw

Mehr Infos zu Dirndlpunk gibt es bei Ihnen auf Ihrer Website und in den sozialen Medien von

Instagram/ Facebook/ TikTok: dirndlpunk

Quelle: Büro Dirndlpunk

