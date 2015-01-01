-
Energiestoffwechsel im Frühjahr: Warum B-Vitamine und Vitamin B12 jetzt besonders relevant sind
Mit den ersten warmen Tagen steigt bei vielen Menschen die Müdigkeit. Dies zeigt, wie wichtig ein funktionierender Energiestoffwechsel und die Bedeutung einer optimalen Versorgung mit B-Vitaminen ist.
Mit dem Wechsel von Winter zu Frühling berichten viele Menschen über Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und einen erhöhten Schlafbedarf. Die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit wird unter anderem mit hormonellen Umstellungen, veränderten Lichtverhältnissen und saisonalen Anpassungsprozessen des Körpers in Verbindung gebracht.
Eine zentrale Rolle für das subjektive Energieempfinden spielt der Energiestoffwechsel. Er umfasst sämtliche biochemischen Prozesse, durch die der Organismus Nährstoffe in Energie umwandelt. Damit diese Abläufe regulär funktionieren, ist eine ausreichende Versorgung mit bestimmten Mikronährstoffen erforderlich.
Insbesondere die Gruppe der B-Vitamine trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Dazu zählen unter anderem Vitamin B1, B2, B6, Folsäure sowie Vitamin B12. Vitamin B12 übernimmt darüber hinaus Funktionen bei der Zellteilung und der Bildung roter Blutkörperchen.
Nach Angaben ernährungswissenschaftlicher Fachgesellschaften kann die Versorgung mit einzelnen B-Vitaminen je nach Ernährungsform variieren. Vitamin B12 kommt überwiegend in tierischen Lebensmitteln vor, weshalb insbesondere Personen mit vegetarischer oder veganer Ernährungsweise auf eine bedarfsgerechte Zufuhr achten sollten. Auch in bestimmten Lebensphasen oder bei besonderen Ernährungsgewohnheiten kann eine gezielte Betrachtung der Nährstoffzufuhr sinnvoll sein.
Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung bildet die Grundlage für die Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich der individuellen Nährstoffsituation wird eine ärztliche Beratung empfohlen. Eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Ernährung kann dazu beitragen, den Energiestoffwechsel auch in saisonalen Umstellungsphasen zu unterstützen.
Als Hersteller von Mikronährstoffen befasst sich die MensSana AG mit der Entwicklung und Produktion von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zur Unterstützung einer ausgewogenen Nährstoffversorgung.
Energiestoffwechsel im Frühjahr: Warum B-Vitamine und Vitamin B12 jetzt besonders relevant sind
