ComLine ist neuer Partner von CPN

Mitglieder des CPN Verbunds profitieren von der umfassenden Channel-Expertise und dem klar definierten Kompetenzprofils des norddeutschen Value-Added-Distributors

Hamburg, im Februar 2026 – Als neuer Partner stellt ComLine den Mitgliedern des CPN Verbunds ab sofort seine Distributionsleistungen, Herstellerbeziehungen sowie ergänzende Services zur Verfügung und bringt diese aktiv in die Zusammenarbeit ein. Ziel der Kooperation ist es, den fachlichen Austausch zu stärken und zusätzliche Potenziale für gemeinsame Projekte zu schaffen.

Die Mitglieder des CPN Verbunds für Systemhäuser und IT-Fachhändler, der zur Unternehmensgruppe Byteclub aus Hamburg gehört, profitieren dabei von der umfassenden Expertise des Value-Add-Distributors in den Bereichen Apple, Adobe, Audio und Video, Smart Home sowie Storage und Peripherie. So gehören beispielsweise auch Samsung SSDs und professionelle Display-Lösungen zum Angebot von ComLine.

Bereits im April können sich Mitglieder von CPN persönlich mit den Experten von ComLine austauschen: Auf der Ignition, die vom 23. bis 25. April in Essen stattfindet. Beim jährlichen Event, der sich aus Kongress und Fachmesse zusammensetzt, treffen sich Mitglieder und Partnerunternehmen des IT-Netzwerks. ComLine wird hier als Netzwerkpartner vertreten sein. Direkter Dialog, Wissenstransfer sowie konkrete Ansätze zur Weiterentwicklung des Netzwerks stehen dabei im Fokus des Distributors.

„Mit ComLine gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der das CPN Netzwerk mit seiner hohen Marktkompetenz, starken Marken und zusätzlichem Know-how gezielt bereichert. Der offene Austausch und die aktive Mitgestaltung sind wichtige Faktoren für die Weiterentwicklung unseres Netzwerks“, sagt Tobias Schulte-Ostermann, Geschäftsführer CPN.

Auch ComLine sieht das Netzwerk als Chance, eigene Stärken gezielt einzubringen: „Wir freuen uns sehr, Teil des CPN Netzwerks zu sein und unsere Expertise, Services und Herstellerkompetenz aktiv einzubringen. Netzwerke leben von starken Mitgliedern und echtem fachlichen Austausch – genau hier möchten wir einen spürbaren Mehrwert leisten“, sagt Thorsten Vicentini, Director Apple Business und Prokurist bei ComLine.

Weitere Informationen zu CPN sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.cpn.network

Über CPN

Die seit 2003 bestehende CPN Kooperation mit Sitz in Hamburg ist ein über 140 Mitglieder starker Zusammenschluss aus Systemhäusern, IT-Fachhändlern und IT-Dienstleistern. Schwerpunkte der Arbeit sind die Vernetzung mit Lieferanten, Herstellern, Kooperationspartnern und anderen CPN Mitgliedern, die Optimierung der Marktbedingungen jedes einzelnen sowie Marketingdienstleistungen. Geschäftsführer ist Tobias Schulte-Ostermann. CPN ist eine Tochter des Byteclubs.

Über den BYTECLUB

Die Byteclub GmbH ist eine Holding, die 2017 aus der Fusion zwischen der Comspot GmbH und der Telcoland GmbH hervorgegangen ist. Mit Comspot, Comspot Repair, Telcoland Mobilfunk, CPN, Smart Support, Desk7, Shifter, Attend IT Services, FLS, Flötotto CZ und Mission Five gehören aktuell insgesamt zehn starke Eigenmarken und Beteiligungen zum Byteclub. Damit deckt die Unternehmensgruppe an über 50 Standorten sämtliche Produkte und Dienstleistungen für alle IT-Bereiche ab. Der Fokus der einzelnen Marken liegt auf Bereichen wie IT-Solutions, IT-Network, Consulting, Commerce, Marketing oder Support und Repair. Gewerbliche Grosskunden, mittelständische und kleine Unternehmen oder private Endverbraucher werden dabei mit der entsprechenden Marke adressiert. Die Geschäftsführung des Byteclubs setzt sich aus Michael Hencke, Mathias Harms und Max Eggert zusammen, Firmensitz ist Hamburg.



Pressekontakt:

Weinholz Kommunikation

Frau Andrea Weinholz

Zieglerstr. 50

81735 München

fon ..: 015118809288

email : andrea@weinholz.org

