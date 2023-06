Oliver Völkl. Neuer Partner bei PKF WULF & PARTNER / Stuttgart

Die PKF WULF GRUPPE gewinnt am Standort Stuttgart einen erfahrenen Experten als Partner,

Mit dem neuen Partner Oliver Völkl geht die erfolgreiche süddeutsche Beratergruppe einen weiteren Schritt in der Verbreiterung des Consultingangebots für die Begleitung der IT Transformationen bei ihren Kunden. Oliver Völkl wird mit seinem Fachwissen und Know-how das Team der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft PKF WULF & PARTNER verstärken und sich auf den Ausbau des IT-Consulting-Bereichs der PKF WULF GRUPPE konzentrieren. Damit soll die Positionierung in der digitalen Welt weiter ausgebaut werden. „Mit Oliver Völkl als neuem Partner investieren wir in die Zukunft und treiben die Entwicklung der digitalen Transformation weiter an,“ freut sich Martin Wulf und heißt den neuen Partner herzlich willkommen. Laut dem Gründungsgesellschafter wird der Mittelstand in Deutschland in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen stehen. Deshalb möchte man sich fortlaufend auf die aktuellen Zukunftsthemen, wie die Digitalisierung, ausrichten. Die PKF WULF GRUPPE sieht sich in diesem Segment schon auf einem guten Weg. Führt sie doch bereits die Auszeichnung „Datev Digitale Kanzlei“ an den Standorten Balingen und Augsburg.

Mit seiner Spezialisierung, den Bereich Technology GRC (Governance, Risk & Compliance) aufzubauen

Oliver Völkl möchte den Kunden der PKF WULF GRUPPE durch sein Angebot ermöglichen, die digitale Transformation zusammen mit PKF erfolgreich durchzuführen. Für diesen Support der digitalen Transformation bringt der neue Partner umfangreiche internationale Erfahrungen im Bereich der Begleitung der Digitalisierung mit. Er hat bereits zahlreiche Unternehmen bei der Einführung und Transformation von digitalen Prozessen und Technologien erfolgreich unterstützt.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und darauf, meine Erfahrung und Expertise in die PKF WULF GRUPPE einzubringen. Gemeinsam mit dem Team werden wir den Support der IT Transformationsprozesse weiter vorantreiben und das Unternehmen in der digitalen Welt positionieren“, so Oliver Völkl.

Oliver Völkl war bereits bei verschiedenen Big Four Gesellschaften tätig (inkl. einem 3-jährigen Secondment nach Middle East)

Er verfügt über eine beeindruckende Karriere in der IT- und Beratungsbranche. Vor seinem Wechsel zu PKF WULF & PARTNER war er bereits bei verschiedenen Big Four Gesellschaften tätig (inkl. einem 3-jährigen Secondment nach Middle East), zuletzt seit Juni 2020 Partner im Bereich Consulting (Leitung Südwest IT Audit). Dort konnte er umfassende Erfahrung in der Beratung von Kunden in verschiedenen Branchen sammeln und erfolgreich bei der Umsetzung von digitalen Transformationsprozessen unterstützen. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg studiert und als Diplom-Kaufmann im Jahr 1998 (mit u.a. Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik) abgeschlossen.

Mit dem neuen Partner setzt PKF auf eine zukunftsorientierte Strategie und unterstreicht das Bestreben, den Kunden eine moderne und effiziente Beratung zu bieten.

Die PKF WULF GRUPPE, gegründet 2011, bietet Mittelständlern und Familienunternehmen ein enormes Spektrum an Leistungen rund um Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Corporate Finance und Rechnungswesen. Dabei setzen sich knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leidenschaftlich und zielgenau für ihre Mandanten ein.

Die PKF WULF GRUPPE gehört zu einem internationalen Netzwerk, einem globalen Verbund unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften mit rund 20.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 500 Standorten in knapp 150 Ländern. In Deutschland ist die PKF WULF GRUPPE ein Teil des deutschen PKF Netzwerkes mit 1.560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als EUR 157 Mio.

Hauptsitz der PKF WULF GRUPPE ist Stuttgart. Es gehören in Baden-Württemberg und Bayern derzeit 22 Partner und 11 Gesellschaften zur Gruppe: PKF WULF & PARTNER in Stuttgart, PKF WULF BURR in Weissach, PKF WULF EGERMANN in Balingen, PKF WULF EMP in Stuttgart-Vaihingen, Reutlingen/Tübingen und Nagold, PKF WULF ENGELHARDT in Augsburg, PKF WULF KURFESS in Stuttgart, PKF WULF NIGGEMANN WANDEL in Rottweil, PKF WULF RAGER in Stuttgart und Kirchheim unter Teck, PKF WULF SAUSET in Dietingen bei Rottweil, PKF WULF SCHÄDLER BEY in Singen und PKF WULF WÖßNER WEIS in Freudenstadt.

Insgesamt arbeiten für die PKF WULF GRUPPE mittlerweile über 60 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

