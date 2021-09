Hilfe für Oliver – Psychologische Therapie von Wutanfällen

Isabel Dijkgraaf zeigt in „Hilfe für Oliver“ mit Hilfe einer Geschichte, wie erfolgreich Therapie in gewissen Situationen sein kann.

In diesem psychologischen und zugleich romanhaften Buch geht es um einen Jungen namens Oliver, der in seiner Kindheit an sogenannten Verhaltensstörungen leidet, indem er in einigen Situationen enorme Wutanfälle bekommt und es an allen Menschen um ihn herum auslässt. Die Situation verbessert sich nicht, als sein Vater bei einem Unfall stirbt. Aus diesem Grund wird der kleine Junge von seiner überforderten Mutter auf eine Sonderschule geschickt. Sie erhofft sich, dass er dort besser zurecht kommen und die notwendige Hilfe erhalten wird. Während seiner Schullaufbahn wurde dem kleinen Oliver aufgrund seiner Verhaltensstörungen psychologisch therapiert, sodass er doch ein gutes Leben führen wird.

Die Leser folgen in dem kurzen Buch „Hilfe für Oliver“ von Isabel Dijkgraaf der Geschichte des Jungen und lernen dabei so einiges über menschliche Verhaltensweisen, u.a. dass man diese durchaus verändern kann, wenn man dazu den Willen hat. Der Autorin ist es ein wichtiges Anliegen, dass Menschen mit Behinderungen, seien es psychische oder physisch Behinderungen, sowohl körperlich als auch seelisch richtig behandelt und respektiert werden. Die Autorin arbeitet seit einigen Jahren bei einem großen Telekommunikationsdienstleister als telefonische Kundenberaterin und engagiert sich ehrenamtlich mit Leidenschaft für behinderte Menschen. Sie ist seit 2019 auch als Autorin aktiv.

„Hilfe für Oliver“ von Isabel Dijkgraaf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36700-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

