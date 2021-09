Dort am Strand – Romantische Gedichte-Sammlung

Sven Stroh beweist mit „Dort am Strand“, dass die deutsche Lyrik alles andere als tot ist.

Das Schreiben ist für den Autor dieser neuen Gedichte-Sammlung eine Art Befreiung. Beim Schreiben (und Lesen) werden Gedanken sichtbar und erlebbar. Gefühle und Erfahrungen werden durch Lyrik auf eine andere Weise erlebt und betrachtet. Menschen werden durch Worte inspiriert. Sie erhalten Hoffnung oder einen Grund zum Nachdenken – vorzugsweise beides zur gleichen Zeit. Gedichte können auf jeden Menschen eine andere Wirkung haben, doch der Autor dieses Bands erhofft sich, dass die Leser durch seine Worte auf die ein oder andere Weise bewegt werden. Mehr Infos über den Autor und sein Werk können die Leser auch via http://www.sven-stroh.de/ finden.

Wer Gedichte liebt, der sollte sich „Dort am Strand“ von Sven Stroh kaufen, um seine Sammlung zu erweitern. Der im Jahr 1980 in Göppingen geborene Autor bestand in 2000 das Abitur und studierte an der Universität Konstanz (sieben Semester Soziologie, Kunst-und Medienwissenschaften, deutsche Literatur, Philosophie). In 2007 folgte der Abschluss als Marketing- und Kommunikationswirt (WFA) an der südwestdeutschen Akademie für Marketing- und Kommunikation e.V. in Stuttgart. Neben seinem Hauptberuf als Buchhalter betreibt der in Baden-Württemberg lebende Hobbyimker eine kleine Werbeagentur.

„Dort am Strand“ von Sven Stroh ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36266-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Munz! – Eine faszinierende Lebensgeschichte