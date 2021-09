Munz! – Eine faszinierende Lebensgeschichte

Christa Handler lässt in „Munz!“ ihren Vater Alois Munz zu Wort kommen, um seine besondere Geschichte zu erzählen.

Alois Munz (19.6.1922 – 10.6.1997) war in seinem Leben vieles: Er arbeitete als gelernter Fassbinder, war nach dem Krieg als Kranführer und Betriebsrat in der VOEST Alpine Donawitz tätig und schrieb von 1982 bis 1985 seine Lebensgeschichte nieder. Sein großer Wunsch war es, seine Worte in Buchform veröffentlicht zu sehen, doch dies war zu seinen Lebzeiten alleine schon wegen den damit verbundenen Kosten nicht möglich. Christa Handler, seine Tochter, transkribierte erstmals 1985/86 die handschriftlichen Aufzeichnungen ihres Vaters mit der Schreibmaschine und 2021 gelingt es ihr, das väterliche Lebenswerk in Buchform zu veröffentlichen. Ihr Vater war nicht nur ein Arbeiter, sondern wird den Lesern in diesem Buch auch als Sohn, Schüler, Revoluzzer, Ehemann, Vater, Großvater, Kamerad, Freund, Querdenker, Kritiker, Belesener und mehr nahe gebracht.

Über zwanzig Jahre nach seinem Tod wird nun von Christa Handler das Buch „Munz!“ veröffentlicht. Sie schuf mit diesem Buch nicht nur ein immer währendes Andenken an das Lebenswerk des Alois Munz und sondern verwirklichte damit auch einen seiner großen Träume. Vor allem war der Mann, den die Leser hier kennen lernen, ein sprachgewandter Autodidakt, der seiner niedrigen Schulbildung trotzte und nicht nur Eloquenz, sondern auch tiefe Empathie und wahren Familiensinn unter Beweis stellte – und dies mit begnadetem Gefühl für Sprache in Wort und Schrift. Auch davon können sich die Leser in diesem Buch überzeugen lassen.

„Munz!" von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32536-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

