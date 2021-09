Surgeon Simulator 2: Access All Areas ist jetzt auf Steam und im Xbox Game Pass erhältlich

Spieler erhalten automatisch Zugang zu Bossa Studios‘ anderen Spielen, darunter das von der Kritik gefeierte I Am Bread

Out now: Surgeon Simulator 2: Access All Areas, die neue und beste Edition des beliebten Physik-basierten Chirurgie-Simulators, ist seit heute auf Steam und im Xbox Store für 19,99 Euro erhältlich, ebenso wie als Teil des Xbox Game Pass.

Jeder, der Surgeon Simulator 2: Access All Areas zum Start auf seinen Wunschzettel setzt und kauft, erhält kostenlosen Zugang zu folgenden Spielen von Bossa Studios:

Surgeon Simulator

I Am Bread

Deep Dungeons of Doom

Purrfect date

Dieses zeitlich begrenzte Angebot gilt für alle Steam-Spieler, die Surgeon Simulator 2: Access All Areas während des Release-Zeitraums kaufen. Nach dem Kauf erscheinen die Titel automatisch in der Steam-Bibliothek.

Das Angebot läuft zwei Wochen ab Launch.

Surgeon Simulator 2: Access All Areas wurde vom BAFTA-prämierten, Indie-Entwickler Bossa Studios entwickelt und ist vollgepackt mit neuen Karten, Charakteren und Spielmodi, darunter auch der brandneue Free-for-All-Modus.

Zwischen den verschiedenen PC-Versionen (Steam, Microsoft Store und Epic Games) ermöglicht Bossa Studios Crossplay. Durch die integrierte Twitch-Erweiterung können die Zuschauer die Live-Session mit verschiedenen Modifikatoren beeinflussen.

„Nachdem Bob bereits eine Menge Blut, Schweiß und Tränen vergießen musste, ist Access All Areas nun für eine neue Generation von Möchtegern-Chirurgen bereit“, kommentiert Sylvain Cornillon, Executive Producer des Surgeon Simulator 2. „Unser Team hat hart gearbeitet, um den verrücktesten Chirurgie-Simulator zu liefern, den wir uns vorstellen können. Es ist an der Zeit, zur Säge zu greifen – oder zu jedem anderen verfügbaren Werkzeug, von der Gummiente bis zum Kolben – und das Leben von Bob und seinen Klonen zu retten!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

keySquare Communications

Herr Gunnar Lott

Wichertstr. 16

10439 Berlin

Deutschland

fon ..: 03058859941

web ..: http://www.visi.bi

email : gunnar@visi.bi

