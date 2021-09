Pech in der Liebe, Glück im Streit Teil I – Anregender Beziehungsratgeber

Kosta I. Todorov liefert mit „Pech in der Liebe, Glück im Streit Teil I“ ein Buch für jeden Menschen, der mehr über sich selbst und seinen Nächsten verstehen will.

Beinahe jeder Mensch, der mal ein Spiel verloren hat, bekommt die Aussage „Pech im Spiel, Glück in der Liebe“ zu hören. So mancher Mensch vertraut diesem ermutigenden Satz und scheitert voller Hoffnung, dass ihm wenigstens Glück in der Liebe widerfahren wird. Was diese Menschen jedoch manchmal nicht verstehen, ist, dass das Glück in der Liebe auch Glück im Spiel bereitet und dass das Pech in der Liebe im Grunde jedes Streites liegt. Die zentrale Feststellung dieses Buches ist deswegen, dass Menschen, die sich richtig lieben, sich empathisch begegnen, glücklicher sind und mehr Sinn in ihrem Leben finden. Dieses Buch handelt davon, warum sich Menschen streiten und was sie daran hindert zu lieben. In seinem ersten Teil erläutert das Buch Phänomene wie: Liebe, Empathie, Glück, Sinn und Bedeutung im Leben, deren Mangel offensichtlich Hass in zwischenmenschlichen Beziehungen hervorruft.

Die Erklärungen der genannten Begriffe werden in „Pech in der Liebe, Glück im Streit Teil I“ von Kosta I. Todorov möglichst einfach gehalten und durch Erfahrungen aus der Tätigkeit des Autors als Sexual- und Paartherapeut, Lehrer und psychosozialer Berater ergänzt. Der Autor wurde im Jahr 1969 in einer kleinen Stadt namens Kavarna in Bulgarien geboren. Er wollte als Kind gerne Schauspieler, Bildhauer oder Schriftsteller werden. Er war nach seinem Studium und Referendariat drei Jahre als Lehrer tätig, beschäftigte sich allerdings parallel mit Malen und Holzschnitzerei. Es folgt eine Ausbildung zum transaktionsanalytischen und tiefenpsychologischen Paartherapeut. Er leitet seit Jahren eine Beratungsstelle für psychosoziale Beratung und eine psychotherapeutische Praxis mit Schwerpunkt Paartherapie.

„Pech in der Liebe, Glück im Streit Teil I“ von Kosta I. Todorov ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32838-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TOP-Experten beantworten Ihre Fragen zum Thema Selbstheilung