Baum in Blüte – Lyrisch betonte Gedichte

Johan Reinitzer macht mit „Baum in Blüte“ das Eintauchen der Seele in ihre Gefühlswelt erlebbar.

Die Leser erhalten mit diesem Buch eine Auswahl lyrisch betonter Gedichte. Die Gedichte beschäftigen sich mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Themen, die alle jedoch oft philosophisch angehaucht sind und den Leser einerseits ansprechenden Lesespaß bieten, und sie andererseits auch zum Nachdenken über das Leben und die Welt anregt. So geht es in einem Gedicht z.B. um das Wachstum, von dem niemand so wirklich weiß, wie es eigentlich lebt. Es geht in anderen Gedichten um Trennungen, Gott, die Liebe, die Stille, die Natur und viel mehr. Man kann das Buch auf einer beliebigen Seite aufschlagen oder sich im Inhaltsverzeichnis einen Titel aussuchen, von dem man sich angesprochen fühlt.

Verwandelte Sinneseindrücke steigen in „Baum in Blüte“ von Johan Reinitzer in bildhafter Wortgestaltung und Offenbarungs-Momenten auf. Bei tredition sind von dem Autor bisher auch die Bände „Wie Sterne bei Tage“ und „Singende Sande“ erschienen, die bei Liebhabern von Poesie bestimmt auch gut ankommen werden und gut ins Bücherregal passen – egal, ob es sich dabei um ein reales Bücherregal handelt oder um ein Digitales.

„Baum in Blüte“ von Johan Reinitzer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06183-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

