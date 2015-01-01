Kein Platz an der Wand? Dann kommt der 5S-Reinigungswagen eben mit zur Maschine!

In beengten Arbeitsbereichen ermöglichen mobile 5S-Reinigungswagen die flexible, übersichtliche Aufbewahrung und schnellen Zugriff auf alle benötigten Utensilien.

Wie lässt sich Reinigungsmaterial nach der 5S-Methode organisieren, wenn der Platz zwischen Maschinen knapp ist und keine Wände für die Aufbewahrung zur Verfügung stehen? Im Rahmen unserer 5S-Aktionen war es stets das Ziel, alle benötigten Utensilien – einschließlich des 5S-Reinigungszubehörs – direkt im Anlagenumfeld und jederzeit griffbereit zu positionieren. In großzügigen Bereichen oder an Wänden montierte 5S-Shadowboards haben sich dabei als sehr praktikabel erwiesen.

Unsere Einsätze in unterschiedlichen Produktionsbereichen haben jedoch eines deutlich gemacht: Einheitliche Standards funktionieren nicht an jedem Arbeitsplatz. Besonders herausfordernd sind beengte Situationen, zum Beispiel:

* Maschinenarbeitsplätze mit sehr geringem Abstand zueinander

* Arbeitsplätze, die frei im Raum angeordnet sind

* Kompakte Bereiche ohne direkten Zugang zu Hauptgängen

In solchen Zonen stoßen fest montierte 5S-Reinigungstafeln oder Shadowboards häufig an ihre Grenzen. Die Wege sind entweder zu lang, oder die Tafeln beeinträchtigen den Materialfluss und die Bewegungsfreiheit der Mitarbeitenden.

Die passende Lösung dafür ist ein kompakter, mobiler 5S-Reinigungswagen. Dieser ist so entwickelt, dass er sich flexibel an die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes anpassen lässt und selbst in engen Bereichen problemlos nutzbar ist. Er bietet:

* Eine stabile, mobile Konstruktion für den Einsatz in schmalen Zwischenräumen

* Hohe Flexibilität durch verschiedene Werkzeughalter, Ablagen und beidseitige Bestückung

* Direkten, schnellen Zugriff auf alle benötigten Reinigungsutensilien

Je nach Abteilung und Arbeitsumfeld können die 5S-Reinigungswagen individuell ausgestattet werden. Zusätzliche Halterungen, weitere Ablagen oder eine Bestückung auf Vorder- und Rückseite lassen sich bedarfsgerecht kombinieren. So wird die 5S-Methode auch in beengten Arbeitsbereichen konsequent und effizient umgesetzt.

Mit den mobilen 5S-Reinigungswagen bleiben alle benötigten Reinigungsutensilien stets übersichtlich organisiert und unmittelbar am Einsatzort verfügbar.

