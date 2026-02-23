  • IVATION entwickelt systemoffene, intelligente Energiesystemlandschaften

    Systemoffene Energieinfrastruktur neu gedacht: IVATION entwickelt intelligente Energiesystemlandschaften für morgen.

    BildChemnitz, März 2026 – IVATION positioniert sich als integriertes Engineering-, Entwicklungs- und Umsetzungsteam für großskalige Energieinfrastruktur. Das Unternehmen entwickelt und realisiert systemoffene, intelligente Energiesystemlandschaften, in denen Photovoltaik, Windenergie, Batteriespeicher (BESS) und perspektivisch Wasserstoffanwendungen als einheitliches Gesamtsystem gedacht und umgesetzt werden.

    IVATION begleitet Projekte end-to-end – von der frühen Konzept- und Genehmigungsphase über Systemdesign, Netz- und Schutzkonzepte bis hin zur Umsetzung, Inbetriebnahme und Übergabe in den Betrieb. Parallel agiert IVATION als Entwicklungsgesellschaft, die Projekte strukturiert, koordiniert und bis zur Finanzierungs- und Umsetzungsreife führt.
    Systemoffenheit und intelligente Systemlandschaften

    Ein zentrales Merkmal der IVATION-Ansätze ist die konsequente Systemoffenheit. Energieinfrastruktur wird nicht als starre Einzelanlage geplant, sondern als modulare, skalierbare Systemlandschaft mit offenen Schnittstellen. Erzeugung, Speicherung, Netz und Verbrauch werden so ausgelegt, dass sie sich über die Projektlaufzeit weiterentwickeln, erweitern und intelligent steuern lassen.

    Bereits in der Entwicklungsphase berücksichtigt IVATION technische Reserven, Erweiterungspfade und Schnittstellen auf allen Ebenen – von Netzanschluss, Trafo- und Schutzkonzepten über Energiemanagementsysteme bis hin zur Genehmigungs- und Flächenlogik. Auf dieser Basis entstehen sogenannte „BESS-ready“-Architekturen, die spätere Erweiterungen oder neue Use Cases ohne kostenintensives Rework ermöglichen.
    Ganzheitliches Entwicklungs- und Managementverständnis
    IVATION übernimmt das integrale Management der Projektentwicklung. Entscheidungen zu Dimensionierung, Systemarchitektur und Betrieb basieren auf Lastprofilanalysen, Szenariobetrachtungen, simulationsgestützten Modellen und Lebenszyklusanalysen. Dadurch werden Wechselwirkungen zwischen Erzeugung, Speicherung, Netz und Verbrauch frühzeitig berücksichtigt.

    Für Kunden bedeutet dies:
    o höhere Planungs- und Investitionssicherheit
    o reduzierte technische und wirtschaftliche Risiken
    o geringere Lebenszykluskosten
    o langfristige Erweiterbarkeit und Zukunftssicherheit

    IVATION richtet sich an Akteure, die Energieinfrastruktur strategisch und langfristig denken, darunter:
    o Industrie- und Gewerbeunternehmen
    o Kommunen und kommunale Unternehmen / Stadtwerke
    o Projektentwickler und Betreiber
    o Investoren und Infrastrukturpartner

    Systemische Antwort auf die Energiewende
    Mit der Verbindung aus Engineering-Kompetenz, Entwicklungserfahrung und wissenschaftlich fundierter Systemplanung schafft IVATION die Grundlage für belastbare, skalierbare und resiliente Energieinfrastruktur. Der Ansatz trägt dazu bei, Netzengpässe zu reduzieren, Investitionen zu sichern und Energieprojekte dauerhaft anpassungsfähig zu halten.

    Über IVATION
    IVATION ist eine unabhängige Engineering- und Entwicklungsgesellschaft für Energieinfrastruktur. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und realisiert systemoffene, intelligente Energiesystemlandschaften, in denen Erzeugung, Speicherung und Netzintegration als integriertes Gesamtsystem geplant werden.

    IVATION unterstützt Industrieunternehmen, Kommunen, Projektentwickler und Investoren bei der Umsetzung zukunftsfähiger, skalierbarer und wirtschaftlich tragfähiger Energieinfrastruktur – von der frühen Konzept- und Genehmigungsphase bis zur Realisierung.

    Presse-Hinweis / Disclaimer
    Diese Pressemitteilung dient ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Beteiligungen oder sonstigen Finanzinstrumenten dar.
    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und Einschätzungen und unterliegen bekannten wie unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächliche Entwicklung kann daher wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen.
    Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IVATION Engineering GmbH
    Frau Marie Schwarz
    Niederwaldstr. 3
    09123 Chemnitz
    Deutschland

    fon ..: 037209 501 188
    web ..: http://www.ivation.de
    email : info@ivation.de

    Systemoffene Energieinfrastruktur neu gedacht: IVATION entwickelt intelligente Energiesystemlandschaften für morgen.

    Pressekontakt:

    IVATION Engineering GmbH
    Frau Marie Schwarz
    Niederwaldstr. 3
    09123 Chemnitz

    fon ..: 037209 501 188
    web ..: http://www.ivation.de
    email : info@ivation.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. HanseWerk-Tochter SH Netz investiert rund 60.000 Euro in intelligente Ortsnetzstation in der Gemeinde Buchholz
      Netzbetreiber SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, erhöht Versorgungssicherheit - Bauarbeiten im Bereich Haupt-/Mühlenstraße starten am 25. September 2023....

    2. Intelligente Lösungen für Arbeitsplätze aus Crailsheim
      ELABO aus Crailsheim bietet innovative und individuelle Lösungen für die Entwicklung und die Vernetzung technischer Arbeitsplätze und Testsysteme....

    3. SH Netz: Intelligente Ortsnetzstation erhöht Versorgungssicherheit in der Gemeinde Blekendorf
      Netzbetreiber SH Netz investiert rund 50.000 Euro - Bauarbeiten starten nächste Woche - Neun Tonnen schwere Station wird am 2. März geliefert....

    4. HanseWerk: SH Netz-Tochter NordNetz errichtet intelligente Ortsnetzstation an der Gemeinschaftsschule Meldorf
      Neue Station erhöht Versorgungsicherheit - Netzbetreiber investiert rund 60.000 Euro - Bauarbeiten starten in den Herbstferien....

    5. HanseWerk: SH Netz investiert 465.000 Euro in intelligente Ortsnetzstationen und neue Mittelspannungskabel
      Netzbetreiber SH Netz erhöht die Versorgungssicherheit - Bauarbeiten zwischen Löwenstedt und Joldelund auf vier Kilometern Länge abgeschlossen....

    6. HanseWerk-Tochter SH Netz investiert rund 90.000 Euro in intelligente Ortsnetzstationen im Kreis Dithmarschen
      Partnerfirma von Schleswig Holstein Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, erhöht Versorgungssicherheit - Bauarbeiten starten in der Woche ab dem 22. Januar 2024...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.