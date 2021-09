Intelligente Lösungen für Arbeitsplätze aus Crailsheim

ELABO aus Crailsheim bietet innovative und individuelle Lösungen für die Entwicklung und die Vernetzung technischer Arbeitsplätze und Testsysteme.

ELABO mit Sitz in Crailsheim bietet seinen Kundinnen und Kunden individuelle und intelligente Lösungen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie für Montage- und Prüfsysteme. Als innovative Kraft im Bereich der Elektrotechnik zählt die Firma zu den führenden Unternehmen in der Entwicklung und Vernetzung von Arbeitsplätzen. ELABO stellt höchste Anforderungen an jedes angebotene Produkt und treibt mit technischen Lösungen das Arbeiten in der Industrie 4.0 stetig voran.

Das Crailsheimer Unternehmen entwickelt sich seit der Gründung im Jahr 1972 konstant weiter und baut durch ständige Innovationen die eigene Kompetenz aus. Rund 185 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes, um für alle Kundinnen und Kunden innovative Lösungen für die Zukunft zu finden.

Die Arbeitsplatzsysteme von morgen

ELABO ist der führende Hersteller für Arbeitsplatzsysteme. Das Unternehmen plant, entwickelt und produziert hochfunktionale und intelligente Systemlösungen für Laboreinrichtungen, die berufliche Ausbildung, die Montage und Leitstände. Die Arbeitsplatzsysteme des Herstellers zeichnen sich durch Qualität, bemerkenswerte Langlebigkeit und hohe Wirtschaftlichkeit aus. Mit ergonomischen Arbeitsplätzen, ESD-Arbeitsplätzen und Lösungen für Laborausstattungen erleichtert ELABO die tägliche Arbeit und schafft Zeit und Raum für Kreativität und eigene Ideen.

Kompetente Mess- und Prüfsysteme

Messsysteme haben je nach Einsatzgebiet ganz unterschiedliche Anforderungen an die Flexibilität, aber auch an die Qualität. ELABO bietet seinen Kundinnen und Kunden sowohl Einzelplatzlösungen als auch automatisierte Prüfsysteme zur Qualitätssicherung. Die Messgeräte des Herstellers sind vielseitig einsetzbar: Ob Hochspannungsprüfung, Elektronik am Arbeitsplatz oder zur Anwendung in der Serienproduktion – ELABO liefert die passenden Prüf- und Messsysteme für die verschiedensten Ansprüche.

ELABO – der anerkannte Spezialist für digitalisiertes Arbeiten

Die Firma aus Crailsheim setzt seit Bestehen neue Maßstäbe im Bereich der Gestaltung von Arbeitsplätzen und dem Engineering von Testanlagen. Dabei werden modernste Technologien eingesetzt, beispielsweise digitale Bildverarbeitungssysteme oder Robotertechnologien. Die Testanlagen von ELABO werden in den unterschiedlichsten Branchen genutzt – von der Automobilindustrie bis hin zu Photovoltaik. Die Kompetenz aus über 40 Jahren Erfahrung ermöglicht alltagspraktische Lösungen für die verschiedensten wirtschaftlichen Bereiche.

