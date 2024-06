„Party on the Sea“ auf der MS KOI

Ein Highlight des Sommers: Das Eventschiff MS KOI startet am 25. Juli im OstseeResort Olpenitz zur exklusiven „Party on the Sea“

Am 25. Juli 2024 heißt es „Leinen los!“ für die MS KOI und ihre exklusive „Party on the Sea“. Das rund 54 Meter lange und über 10 Meter breite Eventschiff startet um 19 Uhr im Hafen des OstseeResort Olpenitz und verspricht auf seinen drei Decks ein unvergessliches Erlebnis auf offener See. Für die perfekte Partystimmung sorgt DJ Flaek an den Turntables, der bereits als VorDJ von Robin Schulz, Felix Jaehn, Gestört aber Geil und Alle Farben das Publikum begeisterte.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Gewerbetreibenden im OstseeResort Olpenitz. Veranstalterin ist Meerzeit für Ferien mit freundlicher Unterstützung von Die FERIENHAUS-AGENTUR, EDEKA Hafenkante, HELMA Ferienimmobilien, Lichtermeer und Port 54.

Tickets für dieses einzigartige Event sind auf TixforGigs sowie auf der Webseite der MS KOI für 35 EUR zzgl. Vorverkaufsgebühr erhältlich. Das Kontingent ist begrenzt.

Details:

* Datum: 25. Juli 2024

* Ort: OstseeResort Olpenitz, Hafenpromenade 8

* Zeit: Boarding ab 18 Uhr, Abfahrt um 19 Uhr, Rückkehr gegen 23 Uhr

Hinweise:

* Einlass ab 18 Jahren

* Kein Zutritt für stark alkoholisierte Personen

Über die MS KOI:

Die MS KOI ist als modernes Eventschiff entlang der gesamten Nord- und Ostseeküste unterwegs und bietet Platz für bis zu 550 Personen. Das Schiff verfügt über drei Decks. Mit einem großzügigen Außenbereich von 250 qm, einschließlich Achter- und Sonnendeck, sowie mobilen Bars bietet die MS KOI den idealen Rahmen für Open-Air-Events.

An Bord der MS KOI erwarten die Gäste modernste Sound- und Lichttechnik, die für die passende Stimmung sorgt. Großzügige Raumgestaltung, neun Full HD-Flatscreens und moderne Ausstattung machen das Schiff zu einem vielseitigen Veranstaltungsort. Mehrere große Bars, stilvolle Lounge-Bereiche und flexible Bestuhlung passen sich jeder Art von Event an.

Ein besonderes Merkmal der MS KOI ist ihre Flexibilität in der Wahl der Häfen entlang der Nord- und Ostseeküste, sodass sie praktisch jeden Hafen zu einem Veranstaltungsort machen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH

Frau Melanie Feußner

Hafenpromenade 3

24376 Kappeln

Deutschland

fon ..: 015172444160

web ..: https://www.das-oro.de

email : melanie.feussner@ferienhaus-agentur.de

Das OstseeResort Olpenitz (ORO) befindet sich an einem der schönsten Orte der Ostseeküste. Magisch zwischen Meer und der Schlei. Für pochende Abenteurerherzen, für raus in die Natur und endlos entlang am Meer. Mit Weite und Wasser, wohin das Auge reicht … und mittendrin im ORO erwarten euch wunderbare Ferienunterkünfte und Freizeit- sowie Gastroangebote und Sehenswürdigkeiten, die den Urlaub rund machen! Kommt ihr mit?

Pressekontakt:

Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH

Frau Melanie Feußner

Hafenpromenade 3

24376 Kappeln

fon ..: 015172444160

email : melanie.feussner@ferienhaus-agentur.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold und Silber gegen finanzielle Turbulenzen und Inflationsrisiken Managersos: Das Mysterium hinter den Führungskräften