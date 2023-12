Exklusive Frühbuchervorteile für Ihren Traumurlaub an der Ostsee

Entdecken Sie das OstseeResort Olpenitz – ein Paradies zwischen Schlei und Ostsee. Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich exklusive Frühbuchervorteile für Ihren unvergesslichen Traumurlaub.

Erleben Sie die atemberaubende Schönheit der Ostsee und sichern Sie sich exklusive Frühbuchervorteile für Ihr Ferienhaus, Hausboot oder Ihre Ferienwohnung. Planen Sie im Voraus und profitieren Sie von unwiderstehlichen Angeboten für einen unvergesslichen Aufenthalt in Olpenitz.

Ihre exklusiven Vorteile im Überblick:

Frühbucherrabatt Ostsee-Urlaub: Buchen Sie zwischen dem 01.12.2023 und dem 31.01.2024 und sichern Sie sich einen Frühbucherrabatt von 10% auf Ihre Traumunterkunft.

Stammgäste erhalten 15% Rabatt: Treue wird belohnt. Stammgäste erhalten einen zusätzlichen Rabatt von 5%, wenn sie frühzeitig buchen. (Frühbucherrabatt + Wiederkommer-Rabatt)

Machen Sie Ihren Ostseeurlaub unvergesslich und dazu noch besonders erschwinglich.

Erleben Sie das OstseeResort Olpenitz: Ein Paradies an der Ostsee

Eingebettet auf der Halbinsel Schwansen liegt das OstseeResort Olpenitz direkt an der Mündung des 1,3 km breiten Ostseefjords Schlei, zwischen Kiel und Flensburg in Schleswig-Holstein. Ursprünglich ein Marinestützpunkt, hat sich Olpenitz bereits in seiner Entstehungsphase zu einem beliebten Urlaubsparadies entwickelt.

Das Resort bietet eine Vielzahl von Unterkünften, von exklusiven Penthouse-Wohnungen über majestätische Strandvillen bis hin zu schwimmenden Häusern in der Marina. Mit einem traumhaften Blick auf die Ostsee, einer kleinen Ladenzeile, einem Supermarkt mit Bäcker und Bistro sowie verschiedenen Gastronomieoptionen erwartet Sie hier ein perfektes Urlaubserlebnis.

Die Schönheit der Region entdecken: Natur, Strände und Geschichte

Die Halbinsel Schwansen ist von der Schlei im Norden, der Ostsee im Osten und der Eckernförder Bucht im Süden umgeben. Mit einer idyllischen Landschaft aus Wiesen, Feldern, alten Gutshöfen und Alleen bietet die Region eine perfekte Kulisse für Entspannung und Erholung.

Strandliebhaber, Surfer und Segler finden hier ideale Bedingungen, während Wanderer und Radfahrer die malerischen Dörfer Sieseby, Rieseby und Kosel entdecken können. Die unmittelbare Nähe zu Kappeln ermöglicht sowohl den Urlaub in freier Natur als auch den Zugang zu städtischen Annehmlichkeiten.

Die Schlei, der längste Arm der Ostsee, erstreckt sich durch die Region und bietet eine unberührte und naturbelassene Landschaft. Der Naturpark Geltinger Birk beherbergt eine Vielzahl von Vogel- und Tierarten und ist ein Paradies für Naturfreunde.

Buchen Sie jetzt und erleben Sie die Schönheit der Ostsee zu unschlagbaren Preisen!

Über Die FERIENHAUS-AGENTUR

Mit rund 450 privaten Urlaubsdomizilen ist Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH größter Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen im OstseeResort Olpenitz (ORO). Das Unternehmen beschäftigt knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Hochsaison durch Praktikant:innen und Aushilfen verstärkt werden. Der Firmensitz befindet sich direkt im OstseeResort an der Hafenpromenade. Das Portfolio der FERIENHAUS-AGENTUR umfasst schwimmende Häuser, Ferienhäuser und -wohnungen in Olpenitz und der Geltinger Bucht.

Mehr Informationen über Die FERIENHAUS-AGENTUR finden Sie unter www.ferienhaus-agentur.de, zum OstseeResort Olpenitz unter www.das-oro.de

