Never Enough – Der neue Discosong von MrGeorge

Zwischen Club-Bass und Schattenliebe

MrGeorge veröffentlicht pulsierende neue Single „Never Enough“ am 20.02.2026.

Ohorn, Februar 2026 – Wenn die Nacht zur Leinwand wird und das Verlangen den Takt vorgibt: Mit seiner neuen Single „Never Enough“ beweist der erfahrene Musiker und Produzent MrGeorge, dass er das Spiel mit Atmosphäre und Emotion perfekt beherrscht.

Der Song ist eine filmische Reise durch die Intensität der Leidenschaft – eingefangen in einem Soundgewand, das die Wärme der 80er mit der rohen Energie des modernen Nachtlebens vereint.

Klanggemälde aus Leidenschaft und Nebel „Never Enough“ ist kein klassisches Liebeslied. Es ist eine unmittelbare Momentaufnahme: Beschlagene Scheiben auf dem Rücksitz, das kalte Licht der Club-Toiletten und die magnetische Anziehungskraft, die jede Vernunft ausschaltet. „I call the stop, you shake your head and say ‚right now'“ – der Text beschreibt das Paradoxon einer Sucht, von der man nie genug bekommt.

Jahrzehnte gelebter Musikgeschichte Hinter dem Projekt steht ein Künstler, der die Musikwelt aus jeder Perspektive kennt. Von seinen Anfängen mit den Projekten „Digital“ und „Fame“ über die Profi-Zeit bei „LOTOS“ bis hin zu seiner Rolle als Moderator und Techniker in Kult-Diskotheken wie der „RockBox“. Diese jahrzehntelange Expertise sowie seine Zeit bei „Die Landstreicher“ fließen nun in sein Soloprojekt MrGeorge ein.

„Meine Musik war schon immer ein Dialog zwischen Klang und Gefühl“, sagt MrGeorge. „In ,Never Enough‘ wollte ich diesen speziellen Herzschlag der Nacht einfangen – dieses Flüstern in den Schatten, das uns immer weitertreibt.“ Getragen von seiner charakteristischen Stimme und analogen Synthesizern, schafft der Song eine Ästhetik, die Retro nicht als Trend, sondern als tief empfundene Haltung versteht.

Authentizität, die man hören kann „Never Enough“ ist der nächste konsequente Schritt eines Künstlers, der sich nicht über Genres definiert, sondern über die absolute Ehrlichkeit seiner Erzählungen.

„Never Enough“ erscheint am 20. Februar 2026 auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

—

Pressekontakt: MrGeorge Management: Kathrin Schurig

Telefon: + 49 171 733 51 81

Titel: „Never Enough“

Label: MrGeorge Records

Verlag: MrGeorge Publishung

Label Code: LC99993

Komponist: Andreas Goldmann

Texter: Mike Streefkerk

ISRC: DELK52620001

VÖ: 20.02.2026

Web: www.mrgeorge.de

Instagramm: www.instagram.com/joergschurig/

Facebook: www.facebook.com/MusicMrGeorge

YouTube: www.youtube.com/channel/UCzS4MKzg687OkxCvQm1ZH4A

Quelle: MrGeorge Records/ Kathrin Schurig

