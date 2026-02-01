Es ist „Wunderbar Dich zu lieben“, bemerkt verliebt die Sängerin Chey

Neuer Schlager aus Holland

In ihrem Song „Wunderbar dich zu lieben“ singt Chey: „Mit dir ist es unmöglich, auf die Idee zu kommen, das Gras sei auf der anderen Seite grüner.“

So etwas sagt man, wenn man verliebt ist.

Die niederländische Sängerin bringt damit einen weiteren tollen Schlager auf den deutschen Markt.

Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es bei ihr in ihren sozialen Medien.

Label und Labelcode: Flak Records, LC 33632

Textdichter und Komponist: Philip Critchlow/Ingrid Keyner/Marianne Jacobs

VÖ-Datum: 19.02.2026

Quelle: Flack Records/ Philip Critchlow

