  • Es ist „Wunderbar Dich zu lieben“, bemerkt verliebt die Sängerin Chey

    Neuer Schlager aus Holland

    BildIn ihrem Song „Wunderbar dich zu lieben“ singt Chey: „Mit dir ist es unmöglich, auf die Idee zu kommen, das Gras sei auf der anderen Seite grüner.“
    So etwas sagt man, wenn man verliebt ist.

    Die niederländische Sängerin bringt damit einen weiteren tollen Schlager auf den deutschen Markt.

    Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es bei ihr in ihren sozialen Medien.

    Label und Labelcode: Flak Records, LC 33632
    Textdichter und Komponist: Philip Critchlow/Ingrid Keyner/Marianne Jacobs
    VÖ-Datum: 19.02.2026

    Quelle: Flack Records/ Philip Critchlow

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

