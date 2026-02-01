-
Es ist „Wunderbar Dich zu lieben“, bemerkt verliebt die Sängerin Chey
Neuer Schlager aus Holland
In ihrem Song „Wunderbar dich zu lieben“ singt Chey: „Mit dir ist es unmöglich, auf die Idee zu kommen, das Gras sei auf der anderen Seite grüner.“
So etwas sagt man, wenn man verliebt ist.
Die niederländische Sängerin bringt damit einen weiteren tollen Schlager auf den deutschen Markt.
Weitere Informationen zur Künstlerin gibt es bei ihr in ihren sozialen Medien.
Label und Labelcode: Flak Records, LC 33632
Textdichter und Komponist: Philip Critchlow/Ingrid Keyner/Marianne Jacobs
VÖ-Datum: 19.02.2026
Quelle: Flack Records/ Philip Critchlow
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
Deutschland
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.de
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 – 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
Pressekontakt:
Sperbys Musikplantage
Herr Hans Peter Sperber
Weisestraße 55
12049 Berlin
fon ..: 01723832237
web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
email : kontakt@sperbys-musikplantage.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Glasschiebewände direkt vom Hersteller: EG Aluminium GmbH launcht Marke „Verandaset“ mit gläserner Produktion Frühjahrsreinigung im Außenbereich: Grünbelag effektiv und umweltbewusst entfernen
Es ist „Wunderbar Dich zu lieben“, bemerkt verliebt die Sängerin Chey
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Canamera erwirbt Option auf 2.300 Hektar großes Uran-REE-Projekt Waterslide in Bancroft, Ontario
- Symposium: Eine Frage des Geschlechts?
- Autor des Jahres 2026 – Manuel Spors mit seinem Buch „Die Loyalitätsformel“
- Daylite Informationssysteme GmbH setzt auf Nachhaltigkeit: Großanzeigen jetzt mit PoE-Technologie
- CATIA für 3D-Monitor PluraView zertifiziert
- Phänomen Hobby Dogging – Skurrilität oder wahre Hundeliebe?
- Lust auf Wintersport auf internationalem Niveau?
- Allensbach Hochschule zählt zu „Deutschlands Besten Arbeitgebern 2026“
- Große internationale Resonanz auf Webinar zu tierfreien Forschungsmethoden
- DEHAG Hospitality: allinvos erfolgreich rezertifiziert
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.