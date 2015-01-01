Der neue flotte Schlager von Andy – Heute Nacht will ich dich lächeln seh’n

Ein klassischer Schlager zum Tanzen und Zuhören

Am 20.02.2026 veröffentlicht Andy mit „Heute Nacht will ich dich lächeln seh’n“ bereits seine dritte Single und knüpft damit konsequent an seinen bisherigen musikalischen Weg an.

Der Titel präsentiert sich als moderner, gefühlvoller Schlagersong, der sofort ins Ohr geht. Eine eingängige Melodie, klare Strukturen und eine warme, harmonische Produktion sorgen dafür, dass sich der Titel schnell im Ohr festsetzt. Inhaltlich steht der Titel für den Wunsch nach Nähe, Glück und einem gemeinsamen Moment im Mittelpunkt – ehrlich, romantisch und leicht zugänglich erzählt.

Geschrieben und komponiert wurde „Heute Nacht will ich dich lächeln seh’n“ von Georg und Walter Wörle. Die dem Song mit viel Gefühl und Erfahrung eine stimmige Mischung aus Emotion und Modernität verliehen haben. Andys Stimme transportiert diese Botschaft authentisch und verleiht dem Titel eine persönliche Note.

Mit „Heute Nacht will ich dich lächeln seh’n“ liefert Andy einen tanzbaren, zugleich gefühlvollen Schlagertitel, der sowohl bei DJs, Radioredakteuren als auch beim Publikum bestens ankommt. Ein weiterer starker Schritt in seiner Entwicklung als Künstler und ein Song, der gute Chancen hat, sich im Radio und in den Playlists zu etablieren.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Die Single ist ab dem 20.02.2026 auf allen bekannten Streaming- und Downloadplattformen erhältlich.

Quelle: Büro Andy

