Was wär mein Leben ohne dich – die berührende Liebesballade der AmadinoS

Ein Schlager mit tieferem Sinn

Die AmadinoS veröffentlichen „Was wär mein Leben ohne dich“ – Ein musikalisches Dankeschön an den Glauben.

Mit der neuen Single „Was wär mein Leben ohne dich“ präsentieren Sandra und Heinz, besser bekannt als AmadinoS, ein Lied, das sich anfühlt wie eine stille Umarmung in einer lauten Welt. Es ist ein Titel, der tief berührt und eine Geschichte erzählt, die vor gut 18 Jahren ihren Anfang nahm.

Der Ursprung des Liedes liegt in einer persönlich sehr schweren Zeit von Heinz. Aus einem tiefen Bedürfnis nach Dankbarkeit schrieb er damals diesen Text und komponierte die Melodie dazu. Inspiriert durch den Besuch einer Freikirche und das symbolische Bild eines großen Holzkreuzes mit einem blutbefleckten Leinentuch, reifte in ihm die Erkenntnis über eine unglaubliche Kraft und Liebe. „Er hat mich über diese schwere Zeit begleitet“, so Heinz über die Hintergründe. Der Titel ist seine persönliche Liebeserklärung an jene Kraft, die trägt, wenn im Leben nichts mehr rund läuft.

Der Text öffnet den Blick für Glaube, Zuversicht und Dankbarkeit, die hier nichts Abstraktes bleiben, sondern nah im Alltag spürbar werden. Zeilen wie „Du hast so viel Schmerz getragen“ vermitteln eine starke spirituelle Botschaft, ohne dabei belehrend zu wirken. Sandra und Heinz liefern einen modernen Glaubens-Schlager, zart und kraftvoll zugleich – für alle, die im Stillen schon einmal dankbar gen Himmel geschaut haben.

Drei Versionen für internationale Vielfalt Musikalisch umgesetzt wurde das Werk von Produzent Lei de Bruijn. Die Single-Veröffentlichung besticht durch besondere Vielfalt: Neben der deutschen Originalversion ist auch eine Version in Schweizer Mundart enthalten. Ein besonderes Highlight ist die englische Version, gesungen von der brasilianischen Künstlerin Ángel Dorado. Den englischen Text hierfür verfasste Denny Schönemann.

„Was wär mein Leben ohne dich“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming- und Download-Portalen erhältlich.

Text und Musik: Heinz Wälchli

Engl. Text: Denny Schönemann

Label: Lieblingsschlager, LC 84861

VÖ-Datum: 30.01.2026

Quelle: Lieblingsschlager/ Denny Schönemann

