„Warum gibt es immer Krieg?“ fragt die Welt Alfred Bischof
Eine Auskopplung aus seinem aktuellem Album
Mit seinem Lied „Warum gibt es immer Krieg?“ stellt der österreichische Liedermacher Bischof eine Frage, die aktueller kaum sein könnte – leise, ehrlich und ohne Anklage.
Der Song wurde im Dezember 2024 auf der CD „Du schaffst all’s“ veröffentlicht und wird nun als aktuelle Single für Radios und Presse vorgestellt.
Es handelt sich nicht um ein politisches Statement, sondern um ein nachdenkliches Lied über Menschlichkeit, Verletzlichkeit und die Sehnsucht nach Frieden.
Bischof erzählt in klaren Worten, getragen von akustischer Gitarre und einer ruhigen, eindringlichen Melodie, von der Sprachlosigkeit angesichts von Gewalt und Krieg. Das Lied lädt zum Innehalten ein und richtet sich an Menschen, die sich Fragen stellen, statt einfache Antworten zu suchen.
Die CD „Du schaffst all’s“ vereint Lieder über Beziehungen, Hoffnung, Natur sowie Krieg und Frieden. Alle Songs sind handgemacht, bewusst reduziert und auf das Wesentliche konzentriert: Text, Gefühl und Aussage.
Bischof singt teils in Hochdeutsch, teils in einem gut verständlichen Vorarlberger Dialekt – authentisch, nahbar und mit klarer Haltung. Seine Musik richtet sich an Hörerinnen und Hörer, die Inhalte schätzen und Musik nicht nur konsumieren, sondern fühlen wollen.
Die CD ist physisch erhältlich und kann von Radiosendern auf Wunsch direkt beim Künstler angefordert werden.
Bischof steht für Interviews gerne zur Verfügung.
Label und Verlag: Alfred Bischof
Text und Musik: Alfred Bischof
VÖ-Datum: 03.12.2025
