  • „Warum gibt es immer Krieg?“ fragt die Welt Alfred Bischof

    Eine Auskopplung aus seinem aktuellem Album

    BildMit seinem Lied „Warum gibt es immer Krieg?“ stellt der österreichische Liedermacher Bischof eine Frage, die aktueller kaum sein könnte – leise, ehrlich und ohne Anklage.

    Der Song wurde im Dezember 2024 auf der CD „Du schaffst all’s“ veröffentlicht und wird nun als aktuelle Single für Radios und Presse vorgestellt.
    Es handelt sich nicht um ein politisches Statement, sondern um ein nachdenkliches Lied über Menschlichkeit, Verletzlichkeit und die Sehnsucht nach Frieden.

    Bischof erzählt in klaren Worten, getragen von akustischer Gitarre und einer ruhigen, eindringlichen Melodie, von der Sprachlosigkeit angesichts von Gewalt und Krieg. Das Lied lädt zum Innehalten ein und richtet sich an Menschen, die sich Fragen stellen, statt einfache Antworten zu suchen.

    Die CD „Du schaffst all’s“ vereint Lieder über Beziehungen, Hoffnung, Natur sowie Krieg und Frieden. Alle Songs sind handgemacht, bewusst reduziert und auf das Wesentliche konzentriert: Text, Gefühl und Aussage.
    Bischof singt teils in Hochdeutsch, teils in einem gut verständlichen Vorarlberger Dialekt – authentisch, nahbar und mit klarer Haltung. Seine Musik richtet sich an Hörerinnen und Hörer, die Inhalte schätzen und Musik nicht nur konsumieren, sondern fühlen wollen.

    Die CD ist physisch erhältlich und kann von Radiosendern auf Wunsch direkt beim Künstler angefordert werden.

    Bischof steht für Interviews gerne zur Verfügung.

    Label und Verlag: Alfred Bischof
    Text und Musik: Alfred Bischof
    VÖ-Datum: 03.12.2025

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

    Presse- und Promotionagentur:

    Hans Peter Sperber
    Sperbys Musikplantage
    = Künstler- und Promotion-Service =
    Weisestr. 55 – 12049 Berlin
    kontakt@sperbys-musikplantage.de
    Telefon 0172 3832237
    https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
    https://www.sperbys-musikplantage.de/

    Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
    Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

    Pressekontakt:

    Sperbys Musikplantage
    Herr Hans Peter Sperber
    Weisestraße 55
    12049 Berlin

    fon ..: 01723832237
    web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de
    email : kontakt@sperbys-musikplantage.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Das neue Werk von Mosaique – Liebe fragt nicht warum
      Liebe fragt nicht warum und wieso - sie ist einfach nur da...

    2. „Soll ich“ fragt musikalisch Nicole Freytag ihr Herz
      Vorauskupplung vom nächsten Album...

    3. „Sag was hat diese Frau“ fragt musikalisch Iris Altmann
      Austro-Schlager mit einer Prise Rock...

    4. Geht es Dir gut fragt musikalisch Martin M. Jones
      Das Comeback des Schlagerstars...

    5. Tim Hemme feat. Andrea Hager – FRIEDEN die schönste Sprache der Welt
      Die neue Friedens-Hymne in zwei Sprachen...

    6. Wunder dieser Welt – das neue Lied von Jo und Josephine
      Die Liebe ist das größte Wunder...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.