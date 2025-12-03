„Warum gibt es immer Krieg?“ fragt die Welt Alfred Bischof

Eine Auskopplung aus seinem aktuellem Album

Mit seinem Lied „Warum gibt es immer Krieg?“ stellt der österreichische Liedermacher Bischof eine Frage, die aktueller kaum sein könnte – leise, ehrlich und ohne Anklage.

Der Song wurde im Dezember 2024 auf der CD „Du schaffst all’s“ veröffentlicht und wird nun als aktuelle Single für Radios und Presse vorgestellt.

Es handelt sich nicht um ein politisches Statement, sondern um ein nachdenkliches Lied über Menschlichkeit, Verletzlichkeit und die Sehnsucht nach Frieden.

Bischof erzählt in klaren Worten, getragen von akustischer Gitarre und einer ruhigen, eindringlichen Melodie, von der Sprachlosigkeit angesichts von Gewalt und Krieg. Das Lied lädt zum Innehalten ein und richtet sich an Menschen, die sich Fragen stellen, statt einfache Antworten zu suchen.

Die CD „Du schaffst all’s“ vereint Lieder über Beziehungen, Hoffnung, Natur sowie Krieg und Frieden. Alle Songs sind handgemacht, bewusst reduziert und auf das Wesentliche konzentriert: Text, Gefühl und Aussage.

Bischof singt teils in Hochdeutsch, teils in einem gut verständlichen Vorarlberger Dialekt – authentisch, nahbar und mit klarer Haltung. Seine Musik richtet sich an Hörerinnen und Hörer, die Inhalte schätzen und Musik nicht nur konsumieren, sondern fühlen wollen.

Die CD ist physisch erhältlich und kann von Radiosendern auf Wunsch direkt beim Künstler angefordert werden.

Bischof steht für Interviews gerne zur Verfügung.

Label und Verlag: Alfred Bischof

Text und Musik: Alfred Bischof

VÖ-Datum: 03.12.2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Top Brand Corporate Sustainability 2026: Die besten Dienstleister für nachhaltige Arbeitgeber Heilerseminar Live und Online: Die stärkste Methode zur Heilung – jetzt selbst Heiler werden